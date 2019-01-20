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Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor

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Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor: Bir litresi 8 bin, iki litresi kampanyalı fiyatıyla 12 bin dolar
Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor

Yaşlılara, genç insanlardan alınan kanları naklederek gençlik vaat eden Ambrosia adlı şirket ABD'de beş şehirde şube açtı.

Şirket ilk olarak New York’ta faaliyete başlamak istiyordu ancak o plan suya düşünce Los Angeles, San Francisco, Tampa, Omaha ve Houston’da beş adet şube açıldı. Her bir şubede damarlarınızı gençlerin kanıyla doldurabiliyorsunuz.

Ambrosia’nın kurucusu Jesse Karmazin’in gençlerden alınan kanın vücudunuzu dinçleştirdiği iddiasına inanıyorsanız bir litre kanı 8 bin Dolar’a ya da iki litre kanı kampanyalı fiyatıyla 12 bin Dolar’a alabilirsiniz.

ÇALIŞMALAR YETERSİZ

Bu iddiaları destekleyen klinik çalışmalar ise çok az. Örneğin bu ay Jama Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, genç yetişkinlerden alınan kanın Alzheimer hastalarının semptomlarını ne kadar iyileştireceğini inceliyordu. Ancak çalışma sadece 18 katılımcıyla yapıldı.

Öte yandan Ambrosia’nın gerçekleştirdiği işlemin işe yarayabileceğini gösteren araştırmaların çoğu insanlar üzerinde değil fareler üzerinde yapıldı. Ambrosia’nın 2017’de yaptığı klinik denemelerde elde edilen sonuçlar ise hala paylaşılmadı. Bu denemelerde katılımcıların kan aktarımı için standart 8 bin Dolar’lık ücreti ödemesi gerekiyordu.

YASALARA AYKIRI DEĞİL

Tüm bu belirsizliğe rağmen şirketin sunduğu ‘tedavi’ teknik olarak sadece kan nakli olduğu için Ambrosia ABD Gıda ve İlaç Dairesi denetçilerinin radarına takılmıyor.

Ancak Ambrosia’nın tedavisinin yeterince kanıtı olmaması, zengin müşterilerin ilgisini durdurmadı. Ambrosia talepleri karşılayabilmek için Eylül ayında web sitesinde bir bekleme listesi oluşturdu.

Tedavinin herhangi bir işe yarayıp yaramadığı hala muallakta. Ancak bunun ardındaki fikir -kanıtlar ne derse desin- hayatta kalmaya devam edecek gibi duruyor.

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