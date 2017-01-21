"Gençliğin beklentisi çözüm"

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü Kıbrıs konusunda panel düzenledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü Kıbrıs konusuyla ilgili panel düzenledi. 'Kıbrıs'ta Çözüm Süreci: Güvenli Kıbrıs ve Gençler' adı atında gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımın yaşandığı panelin açılış konuşmalarını TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Gençlik Örgütü Eşbaşkanı Nalan Ersümer yaptı.

Moderatörlüğünü TDP Gençlik Örgütü üyesi Taylan Taşören'in yaptığı panelde, TDP Milletvekili Zeki Çeler 'Müzakerelerde Varılan Uzlaşılar, Anlaşmazlıklar', SeeD Araştırmacısı Dr. İlke Dağlı 'Gençlerin Barış Sürecine ve geçiş dönemine etkin katılımı: Endişeler ve Öneriler', SeeD Program Geliştirme Sorumlusu Meltem İkinci ise 'Garantiler ve Güvenlikle İlgili Anket Sonuçları ve Değerlendirmeleri' başlıklı sunumlar gerçekleştirirken, TDP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü Başkanı Ali Eryıldız da gençliğin sürece bakış açısını değerlendirdi. Konuşmaların ardından soru-cevap ve karşılıklı görüşlerin aktarılmasıyla oldukça verimli ve samimi bir ortamda devam eden panel yaklaşık iki saat sürdü.

CEMAL ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasının başında panelin düzenlenmesine katkı koyan, etkinliğe ilgi duyarak katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Geleceğin nasıl şekillendirileceğinin belirleyicisi olacak olan çok kritik bir dönemden geçildiğini anımsatan Özyiğit, beklenti ve uğraşlarının sürecin olumlu sonuçlanması ve gençlerin göç etmek zorunda kalmadan, kendi yurtlarında özgürce, insanca yaşayabilecekleri bir yapının oluşturulması olduğunu vurguladı. Varılacak anlaşmayı anlamlı kılacak ve yaşatacak olanların adadaki gençler olduğunu belirten Özyiğit, "Bu ülkeyi gerçek bir barış adası haline ancak siz gençler dönüştürebilirsiniz. Bu yol ancak gençlerle yürünebilir" dedi.

NALAN ERSÜMER

TDP Gençlik Örgüt Eş Başkanı Nalan Ersümer, göreve geldikleri günden itibaren barış sürecine katkı koymaya ve topluma doğru bilgileri aktarmaya azami gayret gösterdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibine duydukları güveni belirten Ersümer, "Cenevre'de büyük bir demokrasi şöleni gösterilmiştir. Uzun bir zamandır duyduğumuz özlemi bize yaşattığı için Sn. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" dedi.

Geçmişte barış süreçlerinin öncü ve sürükleyici kesiminin gençler olduğunu anımsatan Ersümer, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin bu heyecan ve iradenin yeniden güçlü şekilde ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

TDP Gençlik Örgütü olarak süreçle ilgili doğru bilgilerin doğru kanallardan toplumla buluşması için büyük çaba gösterdiklerini belirten Ersümer, Lefkoşa'nın ardından Mağusa'da gerçekleştirilen bu paneller dizisinin diğer bölgelerde de süreceğini açıkladı.

ZEKİ ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise 'Müzakerelerde Varılan Uzlaşılar, Anlaşmazlıklar' başlıklı konuşmasında topluma doğru bilgileri aktarmanın önemine dikkat çekti, kendilerinin tutanakları okuyarak en doğru bilgileri aktarma gayretinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin Kıbrıs Türk toplumunun eşitliği, özgürlüğü ve güvenliğini sağlayacak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir devlet kurmak için canla başla çalıştığını belirten Çeler, Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği, çaba, samimiyet ve kararlılığın da Cenevre'de bir kez daha somut olarak görüldüğünü, bu durumun da zaten BM tarafından teslim edildiğini vurguladı.

Çeler, müzakerelerde ayrılık noktaları, zorluklar ve güçlükler bulunduğunu fakat Cumhurbaşkanı Akıncı'nın özgürlük, eşitlik ve güvenlik gibi üç noktadan vazgeçmeyeceğini ısrarla vurguladığını, gerçeğin de bu olduğunu ifade etti.

"GARANTİ VE GÜVENLİK"

Panelde SeeD Araştırmacısı Dr. İlke Dağlı 'Gençlerin Barış Sürecine ve geçiş dönemine etkin katılımı: Endişeler ve Öneriler', SeeD Program Geliştirme Sorumlusu Meltem İkinci ise 'Garantiler ve Güvenlikle İlgili Anket Sonuçlarına yönelik bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundular. 2009 yılından itibaren düzenli olarak yapılan2 toplumlu araştırmaların sonuncusunun raporlarının yeni yılın ilk günlerinde alındığını belirterek, sonuçlara yönelik bilgiler veren ve tespitlerde bulunan Dağlı, olası yeni devlette oluşacak hukuk sisteminin işleyebilir olması ile yönetimin eşit ve adil olduğunun görülmesinin güvenlik ve garantilere yönelik bakış açısında etkili olacağının altını çizdi.

"GENÇLİĞİN BEKLENTİSİ ÇÖZÜM"

TDP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Ali Eryıldız da konuşmasında, gençliğin beklentisinin biran önce çözüme ulaşılması yönünde olduğunu söyledi. Gelecek belirsizliğinin artık sona ermesi gerektiğini kaydeden Eryıldız, gençlerin yalnızca Kıbrıs konusu ile değil, aynı zamanda iç siyasette de aktif rol almaları gerektiğini kaydetti.