Gençlik Çalıştayı başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Gençlik Çalıştayı bugün Golden Tulip Otel’de yapılıyor.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten yaptı.

İki oturumdan oluşan çalıştayda “Sosyal Yaşamda Genç Olmak”, “Teknolojinin Daha Etkin Kullanımı”, “Eğitimin Kalitesinin Artırılması”, “Gençlerin İş Dünyasına Girişi” olmak üzere dört başlık tartışılıyor.

ÖZYİĞİT: “GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gençlerin geleceği şekillendireceğini, onların görüş ve düşüncelerini değerlendirmenin önemli olduğunu söyleyerek, çalıştaya emek veren herkese teşekkür etti.

Özyiğit, gençlerin Atatürk’ün ilke ve idealleri doğrultusunda cumhuriyete sahip çıkacaklarına ve onu geleceğe taşıyacaklarına inanç belirtti.

“TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYALIM”

Teknoloji ve bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini söyleyen Özyiğit, “Ondan uzak durmayalım ama onu iyi yönetelim, asla esiri olmayalım” dedi.

Özyiğit, insani değerleri göz ardı etmeden teknolojiyi kullanmak gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözülmediğini, Kıbrıs Türk toplumunun dünyadan haksız bir şekilde tecrit edildiğini söyleyen Özyiğit, bilimin sınırları kaldırdığını, dünyaya ulaşmanın kolaylaştığını, bilim ve teknolojiyi kullanarak dünyaya entegre olmanın ve hak edilen yere gelmenin mümkün olduğunu belirtti.

Dörtlü koalisyon hükümetinin istifa ettiğini anımsatan Özyiğit, hangi konumda olursa olsun, eğitime katkı koymaya devam edeceğini, önemli olanın ülke ve insanlarının geleceği olduğunu söyledi.

Özyiğit, gençlerin göç etmediği, barış ve demokrasi içinde insanca bir yaşam istediklerini dile getirdi.

SARPTEN: "AMAÇ GENÇLERİN FİKİRLERİNİ ANLAMAK"

Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten de konuşmasında, çalıştayla ilgili bilgi verdi. Sarpten, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, çalıştayın amacının gençlerin fikirlerini anlamak olduğunu kaydetti.

Gençlerin gelecekte küresel iklim değişikliği, kıtlık, Kıbrıs sorunu gibi sorunlarla uğraşmasının muhtemel olduğunu dile getiren Sarpten, iş dünyasında da makinelerin insanlardan daha fazla yer alacağını söyledi.

Bu noktada küresel gelişmelerin ve teknolojinin gerisinde kalmamanın önemine işaret eden Sarpten, hem yerel ve kültürel değerleri, hem küresel değer ve yeterlilikleri gençlere kazandırmak gerektiğini kaydetti.

Sarpten, çalıştayda iki oturumda, dört başlıkta tartışmalar yapılacağını ifade etti.

Çalıştayın bugün saat 16.00’da tamamlanması planlanıyor.