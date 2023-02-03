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Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı başladı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kantara Kış Kampı, dün 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.
Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kantara Kış Kampı, dün 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, şubat tatili boyunca dört dönem yapılacak kamplar, 6 ve 12. sınıf arasındaki öğrencileri kapsayacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, dün, Kantara Gençlik Kampına giderek kış kampına katılan gençlerle vakit geçirdi ve etkinlikleri yerinde izledi.

Özsaygın, gençlere hitaben yaptığı konuşmasında, okulların girmiş olduğu yarıyıl tatilinde amaçlarının gençlere etkinlik yaratıp, onları mental olarak ikinci yarıyıl dönemine hazırlamak olduğunu söyledi. Özsaygın, gençlerin sosyal, sportif ve arkadaşlık yönünden zengin aktivitelerle zamanlarını değerlendirmelerini hedeflediklerini söyledi. 

“Kamplarımız birbirinden değerli, gönüllü eğitim şefi ve liderin programları doğrultusunda yapılıyor” diyen Özsaygın, hava şartları el verdiği sürece, ülkede çıkan büyük yangında yanan ormanlık alanlara da gençlerle fidan dikimi yapacaklarını söyledi.     Gençlere keyifli bir kamp dönemi dileyen Özsaygın, Gençlik Dairesi personeline, Kantara Gençlik Kampı personeline, eğitim şefi ve liderlere de teşekkür etti.

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