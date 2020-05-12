Gençlik Dairesi, ‘Kıbrıs’ın Siber Kahramanları’ projesini ‘online’ gerçekleştiriyor

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi ve TÜSİDAM (Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi) işbirliği ve Denizler Bilişimin katkılarıyla hayata geçirilen Kıbrıs’ın Siber Kahramanları Projesi, Siber Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimize, ücretsiz online eğitimlerle başlıyor.

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi geçtiğimiz dönemde projeyi eğitim kamplarına taşımıştı. Şimdi ise Eğitimi Online platforma taşıyarak gençlerimize Siber Güvenlik alanında kariyer yapmak için fırsatlar sunuyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, 12 Mayıs 2020 tarhinden itibaren başlayacak olan eğitimlerin, Uzmanlar tarafından webinar yöntemi ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Eren, https://kibrisinsiberkahramanlari.org/online-egitimler/ sayfasında online eğitimlere katılmak isteyen gençlerin, kayıtlarını yaptırarak eğitimlere katılabileceğini vurguladı.

Eren, Lise seviyesi ve üzeri için ücretsiz planlanan eğitim takviminin de sitede yayınlandığını söyleyerek, online eğitimlere katılmak için formun eksiksiz doldurulmasının yeterli olduğunu kaydetti.

Tüm eğitimlerin başlama saatinin 17:00 olarak planlandığını belirten Eren, katılmak istenilen eğitimden önce kayıt olunan mail adreslerine webinar erişim linki iletileceğini vurguladı.

Eren, Korona Virüs sebebiyle kritik günlerden geçtiğimizin altını çizerek online ortamda gençlere ellerinden gelen hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.