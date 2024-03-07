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Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursu düzenliyor

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Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursları düzenliyor.
Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla yüzme kursu düzenliyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğünün organize ettiği ve Su Sporları Federasyonuna bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları tarafından gerçekleştirilecek yüzme eğitimleri, 13 Mart'ta başlayacak.

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda 9-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilecek kurs, dört ay sürecek.   

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, çocukların kurslarda yüzmeyi öğreneceklerini belirterek, ada ülkesi olduğumuz gerçeğinden hareketle yapılan etkinliklerin önemine değindi.

Özsaygın, projenin gerçekleşmesinde katkıları olan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine (KEİ) teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Proje Sorumlusu Nevin Çerkez’e, Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, eğitmenler ve asistanlara da teşekkür eden Özsaygın, kursların eğlenceli ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.

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