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Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Gençlik Dairesi Müdürü Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eren, mesajında, "Bir ülkenin yarınının şekillenmesinde, bir toplumun eğitiminde sonsuz emek ve fedakarlıkları bulunan öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluk hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük ve değerlidir" ifadesini kullandı.

"Öğretmenlik, ilim, irfan ve bilgi hazinelerini cömertçe paylaşıp, zengin kültür düzeyine sahip nesillerin oluşmasında temeli atan ilk el olmak demektir" diyen Eren, mesajında şunları kaydetti:

"Onların sabır, şefkat ve özveriyle bir motif gibi işledikleri evlatlarımız, yarın al bayrağı gururla dalgalandıracak, erdemli, ahlaklı, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan sorumluluk sahibi bireyler olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz’ diyerek işaret ettiği bu gençlik, kutlu vazifelerini canla başla icra eden öğretmenlerimizin elinde yetişecektir. Bu duygularla evlatlarımıza bir harf öğretebilmek için bu toprakların her köşesinde aşkla, heyecanla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğretmen adayı genç kardeşlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

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