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Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın, konuk halk dansları ekiplerini kabul etti

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Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın, 9. Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali kapsamında ülkede bulunan konuk halk dansları ekiplerini kabul etti.
Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın, konuk halk dansları ekiplerini kabul etti

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenlediği 9. Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali dolayısıyla ülkede bulunan konuk ekiplerle Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Bolu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Bulgaristan Halk Dansları Topluluğu ve Litvanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yer aldı.

ÖZSAYGIN: DIŞ ÜLKELERDEKİ ORGANİZASYONLAR GENÇLERE OLUMLU KATKILAR SAĞLIYOR

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, görüşmede yaptığı konuşmada, ekiplerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve uluslararası etkinliklere verdikleri önemi dile getirdi.

Etkinliklerde gençler arasında yaşanan kültür alışverişinin önemine dikkati çeken Özsaygın, dış ülkelerdeki festival organizasyonlarının gençlere olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Özsaygın, konuk misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, festivalin başarılı olmasını temenni etti.

KOZOĞLU: DESTEKLER SAYESİNDE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER DÜZENLEYEBİLİYORUZ

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Başkanı Serhat Kozoğlu, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür ederken, verilen destekler sayesinde uluslararası etkinlikler düzenleyebildiklerini kaydetti.

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