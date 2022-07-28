Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın’dan gençlik merkezlerine ziyaret

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Gençlik Dairesi Müdürlüğüne bağlı Vadili ve Paşaköy gençlik merkezlerini ziyaret ederek gençlerle görüştü.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özsaygın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde göreve başlamasının ardından hızla daireye bağlı tüm kuruluşları ziyaret ettiğini belirtti.

Gençlik merkezlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Özsaygın, gençlerle sohbet ederek gençlerin kafasındaki projeleri dinledi.

Görevlerinin gençlerin okul dışı zamanlarını değerlendirmeleri için etkinlik yaratmak olduğunu belirten Özsaygın, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Merkezlerin eksikliklerini de inceleyen Özsaygın, gençlerle masa tenisi de oynadı.