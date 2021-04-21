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Gençlik Dairesi'nde pozitif vaka! Gençlik Dairesi Merkez binası 1 hafta süreyle kapatıldı

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Bir çalışanın covid-19 pozitif, iki çalışanın ise temaslı olması nedeniyle Gençlik Dairesi Merkez binası 1 hafta süreyle kapatıldı.
Gençlik Dairesi'nde pozitif vaka! Gençlik Dairesi Merkez binası 1 hafta süreyle kapatıldı

Gençlik Dairesi Müdürlüğünde bir çalışanın bugün yapılan Korona Virüs testi pozitif çıkmış ve  bahse konu çalışanın daire içerisinde  bulunan iki temaslısı ise karantina altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde ilgili sağlık tedbirleri alınmış olup tüm daire personelinin pcr testleri de yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda  merkez binanın 1 hafta boyunca kapatılması yönünde karar alınmıştır. Bu süre zarfında Gençlik Dairesi merkez binasında işlemler yapılamayacak, ancak diğer bölgelerde daireye bağlı birimler çalışmaya devam edecektir.  Bu süre zarfında çalışanlarımızın belirli periyotlarla pcr testleri yapılmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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