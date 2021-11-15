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Gençlik Dairesi’nin Düzenlediği Etkinlikler Sona Erdi

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Gençlik Dairesi’nin Düzenlediği Etkinlikler Sona Erdi
Gençlik Dairesi’nin Düzenlediği Etkinlikler Sona Erdi

Gençlik Dairesi, 24. Cumhuriyet Şöleni, Bostancı, Şehit Karter İlkokulu ve Lefkoşa Atatürk Kapalı spor salonu açık alanında gerçekleştirilen şölenlerin ardından Mağusa Venedik Sarayı’nda gerçekleşen halkoyunları performansları ve Öldüren Şampanya konseri ile sona erdiğini kaydetti.  

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya, Mağusa’da gerçekleşen şölende Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’da eşlik etti

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, zorluklarla kurulan ve yaşı genç olmasına rağmen büyük aşama kaydeden devletin çok daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, Liderimiz Dr Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygıyla andığını ifade etti. 

Eren, ülkenin teminatının gençler olduğunun altını çizerek zorluklarla kurulan Cumhuriyetin gençlere ilelebet yaşatılacağını vurguladı. 

Eren, geceye katkı koyan tüm gruplara teşekkür plaketi takdim ederken, Gençlik Dairesi çalışanlarına da emeklerinden ötürü teşekkür etti. 

Gece, Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu’na bağlı Alayköy Folklor Derneği Bıçak Oyunu, Akademi Sanat Derneği Kadın Karşılama 1-2, FOGEM Erkek Karşılama 1-2-3-4, FOLKDER Sarhoş Zeybeği, Gadef, Kına Sirtosu, Arabiye 2, ve Kıbrıs Halkdansları ve Sanat Merkezi Derneği Kadın Karşılama 3-4 gösterilerinin ardından Grup Öldüren Şampanya konseri ile son buldu. 

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