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Gençlik Federasyonu Tüzüğü, kurucu dernekler tarafından imzalandı

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Gençlik Federasyonu kurucu dernekleri Lefkoşa’da bir araya gelerek, Gençlik Federasyonu Tüzüğü’nü imzaladı. Tüzük hükümleri İçişleri Bakanlığı onayının ardından devreye girecek.
Gençlik Federasyonu Tüzüğü, kurucu dernekler tarafından imzalandı

Gençlik Federasyonu kurucu dernekleri Lefkoşa’da bir araya gelerek, Gençlik Federasyonu Tüzüğü’nü imzaladı. Tüzük hükümleri İçişleri Bakanlığı onayının ardından devreye girecek.

Federasyon Geçiçi Merkez Konseyi adına  Mustafa Özbilgehan tarafından verilen bilgiye göre, blckbrd social’da gerçekleşen imza töreninde; Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Özbilgehan, Mağusa Gençlik Birliği Başkanı Nesrin Yüceulaş, Girne Gençlik Derneği Başkanı Asya Eminoğlu, İskele Gençlik Derneği Başkanı Ali K. Devecioğlu, Güzelyurt Gençlik Derneği Başkanı Açelya Bulancak, Lefke Gençlik Derneği Başkanı Oktay Şekerli ve Eğitimde Gençlik İnisiyatifi Başkanı İlayda Özbekoğlu yeni tüzüğe imza koydu.

Etkinlikte soru cevap kısmı gerçekleştirilerek yeni tüzük üye dernek gönüllülerine aktarıldı.

Açıklamada, yeni oluşumla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Gençlik Federasyonunun kuruluş süreci, Gençlik Kongresi paydaşlarının liderliği altında gerçekleşmiş ve bu süreçte yapılan toplantılar ile alınan kararlar doğrultusunda federasyonun yeni yapısı şekillendirilmiştir. Gençlik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs gençliğini bir araya getirerek, onların sorunlarına çözüm üretmeyi ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yeni tüzük ile birlikte, federasyonun işleyişini ve üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen çeşitli kurullar oluşturuldu. Her ilçeden temsilcilerin olduğu 54 kişilik Gençlik Federasyonu Meclisi, yürütmeyi sağlayacak Merkez Konsey, iç denetimi sağlayacak Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu gibi yapıların yanı sıra, siyasi parti gençlik temsilcilerinin federasyon nezdinde temsilini sağlayacak Siyasi Temsilciler Kurulu da oluşturuldu. Bu organlar, federasyonun gençlerin haklarını koruma, onların sesini duyurma ve sorunlarını çözme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Birinci Genel Kurul’da üye dernek delegelerinin katılımı ile seçilecek kurullar belirlenecek. Bu süreçte kurucu dernek başkanlarının oluşturduğu Geçici Merkez Konsey çalışmalarına devam edecek.”

 

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