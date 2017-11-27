Gençlik Gücü, 2 hafta aradan sonra yeniden galip

Kötü gidişe dur demek isteyen iki takımın mücadelesini ev sahibi Gençlik Gücü 2-1 kazandı. Gençlik Gücü’nün galibiyet golünü 60’ıncı dakikada Hascan Kırmaz penaltıdan kaydetti

STAT: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Emine Yarkın, Ferhay Tuna.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Tayfun Doğan(Agit Altan),Hüseyin Taşçı, William OwusuKwah (Uğur Sönmez),Orhan Çokbekler(Ahmet Can Tokmak),Gökhan Özer,Ali Akbulut, Özcan Saygı, Hascan Kırmaz,Debola Daniel OgunSeye,Hakan Karacaoğlu.

LEFKE TÜRK SPOR KULÜBÜ:Mehmet Özeralp, Yakup Esmeraslan, Yılmaz Şipol, Aykut Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koşar, Semih Ünaldı, CandyAugustineAubana, Kasım Tağman (Zekai Serdar), Kaan Savaşkan (Arif Solkanat), RuslanTaliev (Zihni Temelci).

GOLLER: Dk:13 Tayfun Doğan, dk:59 Hascan Kırmaz (Penaltıdan) (Gençlik Gücü); dk:53 Burak Koşar (Lefke).

Son iki haftanın kaybeden iki takımının mücadelesini ev sahibi takım Gençlik Gücü 2-1 kazanarak rahat bir nefes alan taraf oldu.

İki takımın da çok sayıda pas hatası yaptığı karşılaşmada, hakem Hüseyin Eyyüpler’in tartışmalı düdükleri karşılaşmanın tansiyonunu yükseltti.

13’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Hascan Kırmaz kullandı. Ön direğe gönderilen topu Ali Akbulut kafa ile geriye gönderdi, topla sol çaprazda buluşan Tayfun Doğan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:1 – Lefke:0.

17’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel OgunSeye’nin kestiği topla ceza sahası içerisinde buluşan HascanKırmaz’ınplase vuruşunda Lefke savunması topu son anda çıkarttı.

37’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden William OwusuKwah’ın vuruşunda top yan kale ağlarında kaldı.

38’inci dakikada, Lefke’den Kasım Tağman’ın sol çaprazdan şutunda kaleye paralel giden top sağ taraftan oyunu terk etti.

44’üncü dakikada, Lefke’den Burak Koşar’ın güzel şutunda kaleci Çağatay Gürler ayni güzellikte uçarak topu tokatladı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

52’nci dakikada, ani gelişen Lefke atağında Burak Koşar kendi götürdüğü topla Gençlik Gücü ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleciyi geçen topu Hakan Kaçaroğlu gol çizgisinin üzerinden çeldi.

53’üncü dakikada, bu kez soldan gelişen Lefke atağında Semih Ünaldı’nın ortasında topa kaleci Çağatay Gürler’in önünde sahip olan Burak Koşar, golü kaydetmede zorlanmadı, Gençlik Gücü:1 – Lefke:1.

59’uncu dakikada, Lefke ceza sahasına sağdan giren Debola Daniel OgunSeye’nin Kaan Savaşkan tarafından düşürülmesini orta hakem Hüseyin Eyyüpler penaltı olarak cezalandırdı. Penaltı atışını Hascan Kızmaz, kaleci Mehmet Özeralp’ın müdahalesine rağmen gole çevirdi, Gençlik Gücü:2 – Lefke:1.

76’ncı dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel OgunSeye’nin kestiği topa Özcan Saygı gelişine vurdu, kaleci Mehmet Özeralp topa iki hamlede sahip oldu.

88’inci dakikada, rakipten aldığı topla Lefke ceza sahasına giren Halan Kaçaroğlu’nun vuruşunda top kaleci Mehmet Özeralp’ın ayaklarından oyun alanına döndü.

89’uncu dakikada, Lefke’den Yılmaz Şipol’un ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesi ile gol olarak kabul edilmedi.

Karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-1’lik galibiyetinde tamamlandı.