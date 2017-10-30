Gençlik Gücü, kendi evindeki galibiyete hasret kaldı

15 gün önce kendi sahasındaMağusa Türk Gücü ile 1-1 berabere kalan Gençlik Gücü, 6’ncı haftada da Gençler Birliği ile yine kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve taraftarını galibiyete hasret bıraktı

STAT: Şehit Hüseyin Ruso.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Mehmet Tarım, Fatih Bardakıoğlu.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Tayfun Doğan (Agit Altan), Derviş Özeralp,William OwusuKwah, Gökhan Özer, Uğur Sönmez, Ali Akbulut, Ahmet Can Tokmak (Hakan Karacaoğlu), Hascan Kırmaz (Orhan Çokbekler), Debola Daniel OgunSeye,Özcan Saygı.

GENÇLER BİRLİĞİ: Ali Karal, Sinan Öğüt, Mehmet Erol, Yusuf Beyaz, Sercan Çoban, İbrahim Köse (Mehmet Aylanç) (Kadir Erol), Ertan Bulut, Şenol Şöför, NNaemelaUzor, Yakubu Malik, TonbaraTiongoli (Mustafa salman).

GOLLER: Dk:34 William OwusuKwah (Gençlik Gücü); dk:17 TonbaraTiongoli(Gençler Birliği).

Güneşli bir havada başlayıp, kapalı bir havada devam eden, hatırı sayılır taraftar kitlesinin izlediği karşılaşmada Gençlik Gücü ile Gençler Birliği ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere kaldılar.

15 gün önce kendi sahasında Mağusa Türk Gücü ile 1-1 berabere kalan Gençlik Gücü, 6’ncı haftada da Gençler Birliği ile yine kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ve taraftarını galibiyete hasret bıraktı.

17’nci dakikada, sağdan gelişen Gençler Birliği atağında Şenol Şöför’üm sert ortasına ayak koyan TonbaraTiongoli, takımını dış sahada galip duruma yükseltti, Gençlik Gücü:0 – Gençler Birliği:1.

22’inci dakikada, yine tehlikeli gelişen Gençler Birliği atağında Sinan Öğüt’ün sağdan ortasında Şenol Şöfer’den önce kaleci Çağatay Gürler tek yumrukla topu uzaklaştırdı ve mutlak bir golü önledi.

28’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden HascanKırmaz’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Gençlik Gücü 30’uncu dakikada Ahmet Can Tokmak, 32’nci dakikada Demoba Daniel OgunSeye ve 33’üncü dakikada William OwusuKwah ile gole çok yaklaştı.

34’üncü dakikada, Gökhan Özer’in uzaktan kaleye vurduğu top üsten ağlara giderken kaleci Ali Karal topu yumrukladı, pozisyonu iyi takip eden William OwusuKwah kafa ile topu ağlara yolladı ve skoru eşitledi, Gençlik Gücü:1 – Gençler Birliği:1.

41’inci dakikada, soldan gelişen Gençler Birliği atağında Mehmet Erol’un ortaladığı topu kaleci Çağatay Gürler topu NNemelaNzor’un kafasından aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle kapandı.

51’inci dakikada, ani gelişen Gençler Birliği kontratağında TonbaraTiongoli kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, kaleci kalesini terk edince vurduğu top kaleye paralel gitti, Yakubu Malik topa dokunamadı.

69’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nden HascanKırmaz’ın ara pasında topla buluşan William OwusuKwah’ın sert şutunu kaleci Ali Karal iki hamlede önledi.

70’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün soldan kazandığı köşe atışını Hakan Karacaoğlu kullandı, topla arka direkte buluşan Gökhan Özer’in kafa vuruşunda top az farkla üsten dışarı gitti.

90’ıncı dakikada, Debola Daniel OgunSeye’in topla buluşturduğu Agit Altan’ın sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği topa William OwusuKwah vurdu, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da 6’ncı haftada puan hanelerine sadece birer puan yazabilmiş olmanın üzüntüsünü yaşadılar.