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Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

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Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştireceği Gençlik Haftası etkinliklerine Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ve Algım Özel Eğitim Merkezi’nde başladı.
Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daire Müdürü Şifa Çolakoğlu’nun da katıldığı etkinliklerde, özel gereksinimli gençlere sportif ve eğitsel oyunların yanı sıra müzik dinletisi de sunuldu. 

Çolakoğlu, Gençlik Haftası etkinliklerine Özel Eğitim Merkezleri’nden başladıklarını belirtti.

Gençlik Dairesi Gençlik Haftası etkinliklerinin 2- 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyleyen Çolakoğlu, beş Özel Eğitim Merkezi’nde daha aktive yapılacağını ifade etti.

Çolakoğlu, 4 Mayıs’ta Mehmetçik, 5 Mayıs’ta Lefke ve 12 Mayıs’ta Akdoğan’da gerçekleşecek organizasyonlara tüm gençlerin davetli olduğunu söyledi.

 Etkinlik Programı şöyle:

“Yer: Mehmetçik Balanokko köy meydanı (4 Mayıs -saat 17.00).Yapılacak etkinlik: Mehmetçik Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile eğitici, sportif ve kültürel aktiviteler

Yer: Lefke Atatürk Parkı (5 Mayıs- 15.00). Yapılacak etkinlik: Hazine Avı

Yer: Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi (12 Mayıs- Saat: 16.00-22.00). Yapılacak etkinlik: Spor Turnuvaları, Eğitici, sportif ve kültürel aktiviteler, Polatpaşa Lisesi Grup Mandela Konseri, Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Orkestra ve Korosu Konseri, Akdoğan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri Halk Dansları Gösterileri, Gençlik Dairesi Modern Dans Grubu, Sanat çadırı”

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