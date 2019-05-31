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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Gençlik Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü etkinliklerle kutluyor

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Gençlik Merkezi Birliği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü etkinliklerle kutluyor.
Gençlik Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü etkinliklerle kutluyor

Gençlik Merkezi Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler yarın saat 18.30’da Lefkoşa Türk Belediyesi binası park yerinden kortejle başlayacak. Kortej tüm çocuklara ve halka açık olacak.

Gençlik Merkezi dernek binası olan Kızılbaş kilisesinde sona erecek kortejin ardından program, saat 20.00’de çocukların sahne gösterileriyle devam edecek. Çeşitli stantların ve çocuklar için oyun alanının da yer alacağı gecede, konuk grupların gösterilerine de yer verilecek.

Program kapsamında sahne alacak gruplar şöyle:

“Gençlik Merkezi “Alıçlar”, “Laleler”, “Gonnaralar” ve “Feslikanlar” Çocuk Halk Dansları toplulukları; Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Kozan Halk Dansları Topluluğu; Düzova Çocuk Kulübü; Ministry of Dance; Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği.”

Etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak

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