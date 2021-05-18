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“Gençlik ve spora her zamankinden daha fazla önem verilmeli”

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde mesaj yayınladı.
“Gençlik ve spora her zamankinden daha fazla önem verilmeli”

“Gençlik ve spora her zamankinden daha fazla önem verilmeli”

 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde mesaj yayınladı. “Gençlik ve spora her zamankinden daha fazla önem verilmeli” başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir devrin kapanması, yeni bir dönemin başlangıcı için 19 Mayıs 1919’da attığı ilk adımdan bu yana 102 yıl geride kaldı. Atatürk’ün ilkelerini benimseyen Kıbrıs Türk toplumu da var olduğu ve olacağı süre içerisinde gençlik ve spora adanan bu günü yıllarca gönülden kutlamaya devam edecektir.

 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hiç kuşkusuz gençlik ve spor olumsuz etkilenmiştir. Bir yılı aşkın bir süredir özellikle sportif faaliyetlerin düzenini kaybetmesi yanında gençliğin gerek eğitim, gerekse spor anlamında gelişimi büyük bir sekteye uğramış, bir jenerasyon büyük bir kayıp yaşamıştır.

 

Spor, küçük bir ülke olan adamızda en büyük sosyal faaliyetlerin başında gelirken, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına da en büyük etkendir. Son bir yıl içerisinde şüphesiz hayatımızda sağlığın önemi daha da anlaşılmıştır ancak sporun da sağlık açısından ne kadar önemli olduğu ortadadır. Mevcut dönemde gençlik ve spor gibi iki önemli unsurun arka plana atılmasını, siyasetin gölgesinde kalmasını ve gerekli önemi görememesini üzülerek takip ettik.

 

Bu bağlamda öncelikle ülke sporcusuna spor yaptırmak isteyen spor federasyonlarının geciken ihtiyaçlarının imkanlar çerçevesinde bir an önce sağlanması gerekmektedir. Dünyadaki örnekleri incelenerek spora sağlıklı ve kesintisiz bir geri dönüş için daha somut adımların atılması kaçınılmazdır.

Gelinen noktada gençlik ve spora her zamankinden daha fazla önem verilmesi artık zaruri olmuştur. Zira ne yeni nesillerin kaybına, ne de sporsuz kalmaya toplum olarak seyirci kalamayız.

 

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, yakın zamanda gençliğe ve spora hak ettiği değerin verileceği güzel günlerin görmeyi arzuladığımızı belirtiriz. Ülkenin en köklü sivil toplum örgütlerinden olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.”

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