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Genco Erkal “Nefes” için sahnede…

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Genco Erkal “Nefes” için sahnede…
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle üç yıldan beri tedavi gören Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarının karşılanabilmesi için ülke çapında başlatılan yardım kampanyalarına Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de katılıyor.

LTB, “Nefes İçin Tiyatro” sloganıyla 13 Mart Pazartesi akşamı Genco Erkal ve Tülay Günal’ın rol aldığı Dostlar Tiyatrosu’nun “Bursa Cezaevinden Mektuplar - Yaşamaya Dair” oyununu sahneleyecek.

LTB açıklamasında, “Bursa Cezaevinden Mektuplar - Yaşamaya Dair” oyunundan elde edilecek gelirin tümünün Nefes’in tedavisi yararına kullanılacağı ve halktan duyarlılık beklendiği belirtildi.

Oyun, 13 Mart Pazartesi saat 20.00 de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Biletlerin 30 TL’den LTB ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda mesai saatleri içerisinde satıldığı belirtildi.

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