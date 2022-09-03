Genco Erkal: Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum

Genco Erkal, dün akşam KKTC'de sahnelenen oyun sırasında rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan Erkal, "Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun" dedi.

KKTC 18'inci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında yer alan ‘Şahdamarım' adlı oyun sırasında rahatsızlık geçiren Genco Erkal'a olayı fark eden müzisyenler yardımcı oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde 84 yaşındaki sanatçının, çevredekilerin yardımıyla yürüyerek sahneden indiği görüldü.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin acil servisine götürülen Genco Erkal'ın durumunun iyi olduğu ve gözlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ifade edildi.

“BİR ANDA HIK DİYE GİDİYORSUN”

Genco Erkal, sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Erkal, şunları söyledi:

* “Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs'ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun.

* Hani bir defasında CB kamera karşısında konuşurken bir gidip gelmişti. Aynen onu yaşadım. İzleyicinin bunu alkışlaması çok hoşuma gitti.”

SAĞLIK SORUNLARINDAN BAHSETMİŞTİ

Erkal resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “Sağlık sorunlarım nedeniyle altı ay kadar ara verdiğim Bir Delinin Hatıra Defterine Eylül ayının ilk haftasında yeniden başlıyorum, haberiniz olsun. 58'inci yıl” ifadelerini kullanmıştı.