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Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının Diplomasını Sorgulamak

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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, "Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek" dedi.
Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının Diplomasını Sorgulamak

2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek” paylaşımını yaptı.

‘SUÇLARINI’ SIRALADI

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 Kasım günü Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak. Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. Ayder Yaylasındaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek” ifadelerini kullandı.

Genco Erkal’ın paylaşımı.

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