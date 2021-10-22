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Genel Başkan adayları UBP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor

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Ulusal Birlik Partisi’nin 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 22. Olağan Kurultayı öncesinde 4 aday bugün UBP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor.
Genel Başkan adayları UBP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor

Ulusal Birlik Partisi’nin 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 22. Olağan Kurultayı öncesinde 4 aday bugün UBP Genel Merkezi’nde bir araya geliyor.

Kurultayda birbirleriyle rakip olan Mevcut Genel Başkan Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, oy pusulasındaki sıralarının belirlenmesi için bugün Genel Merkez’de kura çekiminde bir araya gelecek.

Son günlerde ülke gündemini derinden sarsan cinsel içerikli skandal videonun ardından söz konusu videoyla ilgili kurultaydaki rakiplerini suçlayıp rakiplerini hedef gösteren Başbakan Ersan Saner ile 3 rakibi ilk kez bugün bir arada olacak.

Kura çekiminin yanı sıra, adayların bir araya gelerek toplantı yapacakları da öğrenilirken, son günlerdeki artan gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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