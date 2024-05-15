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Genel başkanlığa Dr. Hasan Birtan getirildi

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi.
Genel başkanlığa Dr. Hasan Birtan getirildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, 6 Mayıs’ta yapıldı.

Genel Kurulda belirlenen yönetim kurulu, yaptığı görev bölümünde Dr. Hasan Birtan’ı dernek başkanlığına getirdi.

Yeni oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Dernek Başkanı Dr. Hasan Birtan, Sekreter Fatma Özerman, Mali İşler Sorumlusu Cevdet Safkara, faal üyeler Kemal Oktar, Nurettin Balkanlı, Selda Kansu ve Eray Ulueren."

 

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