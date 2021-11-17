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Genel Denetim Ofisi, NASA'yı ve Elon Musk'ı yalanladı

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Teknoloji milyarderi ağustosta Artemis adlı programın 2024'ten önce hazır olacağını söylemişti. NASA ise geçen hafta 2024'te yapılması planlanan insanlı uçuşun 2025'e ertelendiğini duyurmuştu.
Genel Denetim Ofisi, NASA'yı ve Elon Musk'ı yalanladı

Teknoloji milyarderi ağustosta Artemis adlı programın 2024'ten önce hazır olacağını söylemişti. NASA ise geçen hafta 2024'te yapılması planlanan insanlı uçuşun 2025'e ertelendiğini duyurmuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Uzay ajansı, SpaceX'le varılan anlaşmaya Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in açtığı davanın gecikmede payı olduğunu bildirmişti.

Raporda uzay programının Covid-19 pandemisiyle hava koşulları yüzünden artan teknik zorluk ve gecikmelerle de karşı karşıya olduğu açıklandı.

Genel Denetim Ofisi ayrıca Artemis görevinde kullanılacak uzay kıyafetlerinin en az Mayıs 2025'e kadar hazır olmayacağını kaydetti.

Raporda, SpaceX'in geliştirdiği İnsanlı İniş Sistemi'nde gecikme yaşanma ihtimali olduğu açıklandı.

Ofis mürettebatsız Artemis 1 uçuşununsa 2022 yazında yapılacağını öngördü. NASA daha önce bu uçuşun Şubat 2022'de yapılmasını planlıyordu.

Öte yandan rapora göre, Artemis programında harcamanın 2025'e kadar 93 milyar dolara (yaklaşık 950 milyar TL) çıkacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, maliyetlerin azaltılması için NASA'nın çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

NASA, insanları 1972'den beri kimsenin ayak basmadığı Ay'a geri götürmek için SpaceX'le çalışıyor.

Uzay ajansı, Ay'da Artemis adını verdiği bir üs kurmayı ve insanların gelecekte, aşırı ışık, aşırı karanlık ve donmuş sudan oluşan bu gök cisminde barınabilmesini sağlamak için uğraşıyor.

NASA uyduya göndereceği astronotların varış noktası olarak Güney Kutup Bölgesi'ni seçmişti. Ancak kesin iniş noktasını hâlâ belli değil.

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