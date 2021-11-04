Genel Grev hayat duracak!

Kamuda örgütlü üç sendika KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ yarın 4 buçuk saatlik grev ve Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Üç sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, grev ve eylemin gerekçesi, “halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamları protesto etmek” olduğu belirtildi.

Yarın 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulanacak.

Sendikalar, üyeleriyle saat 10.00’da yürüyüşe geçip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapacak.