Genel kültürü geliştirmek isteyenlere

En geniş ülke Rusya – 10.610.083 km²En küçük ülke Vatikan – 0.272 km²
En çok ülke ile sınır komşusu olan ülke Çin – 15
En uzun kesintisiz sınır ABD – Kanada
En kalabalık şehir merkezi Tokyo – 26.5 milyon
En geniş alana yayılmış şehir Mt. Isa,
Queensland, Avustralya – 25.427 km²
En yüksek yerleşim birimi Webzhuan, Çin – deniz seviyesinden 5.090
metre yukarıda
En alçak Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 metre altında
En kuzeydeki yerleşim birimi Ny Alesond, Norveç – 78.5 derece kuzey
En güneydeki yerleşim birimi Puerto Williams, Şili – 55.1 derece güney
En ıssız, yerleşim olmayan ada Tristan da Cunha – Güney Atlantik
En çok dil konuşulan ülke Papua Yeni Gine – 869
En kuzeydeki kara parçası Islet of Odaaq, Grönland açıklarında
En güneydeki kara parçası Güney Kutbu, Antarktika
KITALARA GÖRE EN YÜKSEK DAĞLAR
Kıta Adı Yükseklik (m) Ülke
Avustralya Kosciusko 2,228 Avustralya
Antarktika Vinson Massif 5,140
Güney Amerika Aconcagua 6,960 Arjantin
Kuzey Amerika Mt. McKinley 6,194 Alaska
Asya Everest 8,848 Çin
Afrika Kilimanjaro 5,895 Tanzanya
Avrupa Mt. Blanc 4,807 Fransa
Avrupa/Asya Gora El brus 5,642 Rusya
EN YÜKSEK ŞELALER ÜLKE YÜKSEKLİK (m)
Angel Venezüella 1.000
Tugela Güney Afrika 914
Cuquenán Venezüella 609
Sutherland Yeni Zelanda 580
Takkakaw Kanada 502
Ribbon (Yosemite) ABD 491
Gavarnie Fransa 421
Vettisfoss Norveç 365
Staubbach İsviçre 299
King Edward VIII Guyana 259
DÜNYANIN BÜYÜK NEHİRLERİ
Nil Afrika
Niger Batı Afrika
Congo Orta Afrika
Zambezi Zambiya
Amazon Güney Amerika
Paraná Brezilya/Arjantin
Orinoco Venezüella
Mackenzie Kanada
Yukon Kanada
Mississippi ABD
Rio Grande ABD/Meksika
Colorado ABD
Dicle/FIrat Ortadoğu
Darling Avustralya
Yangtze Çin
Yellow Çin
Mekong Güneydoğu Asya
Ganges Himalayalar
Volga Rusya
Danube Almanya
Sen Nehri Fransa
Thames İngiltere
Arno İtalya
DÜNYANIN BÜYÜK ÇÖLLERİ,YERİ
Büyük Sahra Çölü Orta/Kuzey Afrika
Kalahari Çölü Güney Afrika
Namib Çölü Güneybatı Afrika
Atacama Çölü şili
Gobi Çölü Moğolistan
Arabistan Çölü Arabistan
Büyük Avustralya Çölü Batı Avustralya
Mojave Çölü Güneybatı Amerika
Painted Desert Güneybatı Amerika
Sonoran Çölü Kuzey Meksika
Thar Çölü Pakistan-Hindistan
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI
Mısır Piramitleri Giza, Mısır
Babil in Asma Bahçeleri Irak
Zeus Heykeli Olympia, Yunanistan
Artemis Tapınağı Efes, Türkiye
Mausoleum Bodrum, Türkiye
Colossus Heykeli Rodos Adası
İskenderiye Feneri Mısır
OKYANUSLAR – DENİZLER, BÜYÜKLÜK (km² )
Pasifik Okyanusu 165.760.000
Atlantik Okyanusu 824.00.850
Hint Okyanusu 65.527.000
Arktik Okyanusu 14.090.118
Akdeniz 2.965.809
Karayip Denizi 2.718.205
Güney Çin Denizi 2.319.086
Bering Denizi 2.291.891
Meksika Körfezi 1.512.850
Okhotsk Denizi 1.589.742
Doğu Çin Denizi 1.249.157
Hudson Körfezi 2.232.322
Japon Denizi 1.007.769
Andaman Denizi 797.979
Kuzey Denizi 575.239
Kızıl Deniz 437.469
Baltık Denizi 422.170
En Kalabalık Ülkeler-Nüfus (Milyon)
Çin-1,237Hindistan-984
ABD-270Endonezya-213
Brezilya-170Rusya-147
Pakistan-135Bangladeş-127
Japonya-126Nijerya-110
ALAN OLARAK EN GENİŞ ÜLKELER (Milyon km²)
Rusya 17.0
Kanada 10.0
Çin 9.6
ABD 9.3
Brezilya 8.5
Avustralya 7.7
Hindistan 3.3
Arjantin 2.8
Kazakistan 2.7
Sudan 2.5
EN KALABALIK ŞEHİRLER (ŞEHİR SINIRLARI)-NÜFUS(MİLYON)
Seul-10.0Mexico City-9.8
Sao Paulo-9.3Bombay-9.1
Moskova-8.8Jakarta-8.2
Tokyo-8.1Shanghai-7.5
New York-7.3
Delhi-7.2
EN UZUN KÖPRÜLER YER UZUNLUK (m)
Akashi Kaikyo Hyogo, Japonya 1,990
Storebælt Danimarka 1,624
Humber Hull ıngiltere 1,410
Jiangyin Yangtze Çin 1,385
Tsing Ma Bridge Hong Kong 1,377
Verrazano-Narrows New York Körfezi 1,298
Golden Gate San Fransisko Körfezi 1,280
High Coast Bridge Västernorrland, ısveç 1,210
Mackinac Straits Michigan / ABD 1,158
DÜNYANIN BÜYÜK YANARDAĞLARI – YER
Tambora-Endonezya
Krakatau-Endonezya
Pinatubo-FilipinlerAsama-Japonya
Fujiyama-JaponyaMt. Pelee-Martinik
Momotombo-NikaraguaPopocatépetl-Meksika
El Chichon-MeksikaCotopaxi-Ekuador
Ruiz-KolombiyaVesuvius-İtalya
Etna-SicilyaMauna Loa-Hawaii
Mt. St. Helens-ABD
EN UZUN BİNALAR YER KAT YÜKSEKLİK (m)
Suyong Bay Tower Pusan, S. Korea 88 462
Shanghai World Financial Center Shanghai 95 459
Petronas Tower Kuala Lumpur 88 452
Sears Tower Chicago 110 441
Sudirman Office Cakarta 81 426
Jin Mao Building Shanghai 88 420
World Trade Center New York 110 416
Plaza Rakyat Kuala Lumpur 77 382
Empire State Building New York 102 381
Central Plaza Hong Kong 78 373
EN KALABALIK METROLAR – YILLIK YOLCU SAYISI(MİLYON)
Moskova-3,160
Tokyo-2,740
Mexico City-1,420Seul-1,390
New York-1,130Paris-1,120
Osaka-1,000Hong Kong-779
Londra-770
São Paulo-701
Genel Kültürü ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Alman Focus Dergisi, düşünce gücünü geliştirmenin yollarını açıkladı. İşte daha zeki olmak için herkesin uygulayabileceği ipuçları:
– Sabahları gözleriniz kapalı duş alın. Lifinizi, sabununuzu, şampuanınızı el yordamıyla bulun. Böylece dokunma duyunuz gelişir.
– Sağ elini kullananlar sol, sol elini kullananlar sağ elle diş fırçalamayı, saç taramayı denesin. Beynin farklı bölgeleri uyarılmış olur.
– İşe giderken farklı yollardan gitmeye çalışın. Böylece beyninizi otomatik pilot sisteminden çıkarırsınız.
– Aracınıza bindiğinizde gözlerinizi kapatın. Kontağın, sileceklerin, radyonun, el freninin yerlerini düşüncelerinizi yoğunlaştırarak bulun.
– İşlerinizi farklı bir sırayla yapın. Her gün gördüğünüz ancak üzerinde düşünmediğiniz eşyaların yerlerini değiştirin.
– Çalışma masanızda aramalı objeler olsun. Taze ve hoş kokular yeni düşünce çağrışımlarını beraberinde getirir.
– Öğle yemeğine her zaman aynı saatte çıkmayın. Bir saat önce ya da sonra çıkarak rutinden kurtulun. Hatta saatinizi farklı kolunuza takın.
– Ara sıra daha önce hiç yapmadığınız yemekleri yapın. Sadece tad alma duyunuzu değil, beyninizi de besleyin.
– Yemek yerken her zaman aynı sandalyeye oturmayın. Ara sıra ailenizin masadaki oturma düzenini değiştirin.
– Eşinizle seksapel dolu bir yemek yiyin. Ağız hareketlerinizle, ısırış ve çiğneyiş tarzınızla birbirinizi baştan çıkarmaya çalışın.
– Eşinizle birlikte banyo yapın. Romantik bir banyo için aromatik yağlara ve sabunlara baş vurun. Mum ışığı, şampanya ve hafif müzikle hoşluk yaratın.
– Teybe çok farklı ve tiz sesler kaydedin. Arkadaşlarınızla biraraya geldiğinizde hangi sesin neye ya da kime ait olduğunu tartışın.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.