Genel kültürü geliştirmek isteyenlere

Alman Focus Dergisi, düşünce gücünü geliştirmenin yollarını açıkladı. İşte daha zeki olmak için herkesin uygulayabileceği ipuçları:

En geniş ülke Rusya – 10.610.083 km²En küçük ülke Vatikan – 0.272 km²

En çok ülke ile sınır komşusu olan ülke Çin – 15

En uzun kesintisiz sınır ABD – Kanada

En kalabalık şehir merkezi Tokyo – 26.5 milyon

En geniş alana yayılmış şehir Mt. Isa,

Queensland, Avustralya – 25.427 km²

En yüksek yerleşim birimi Webzhuan, Çin – deniz seviyesinden 5.090

metre yukarıda

En alçak Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 metre altında

En kuzeydeki yerleşim birimi Ny Alesond, Norveç – 78.5 derece kuzey

En güneydeki yerleşim birimi Puerto Williams, Şili – 55.1 derece güney

En ıssız, yerleşim olmayan ada Tristan da Cunha – Güney Atlantik

En çok dil konuşulan ülke Papua Yeni Gine – 869

En kuzeydeki kara parçası Islet of Odaaq, Grönland açıklarında

En güneydeki kara parçası Güney Kutbu, Antarktika

KITALARA GÖRE EN YÜKSEK DAĞLAR

Kıta Adı Yükseklik (m) Ülke

Avustralya Kosciusko 2,228 Avustralya

Antarktika Vinson Massif 5,140

Güney Amerika Aconcagua 6,960 Arjantin

Kuzey Amerika Mt. McKinley 6,194 Alaska

Asya Everest 8,848 Çin

Afrika Kilimanjaro 5,895 Tanzanya

Avrupa Mt. Blanc 4,807 Fransa

Avrupa/Asya Gora El brus 5,642 Rusya

EN YÜKSEK ŞELALER ÜLKE YÜKSEKLİK (m)

Angel Venezüella 1.000

Tugela Güney Afrika 914

Cuquenán Venezüella 609

Sutherland Yeni Zelanda 580

Takkakaw Kanada 502

Ribbon (Yosemite) ABD 491

Gavarnie Fransa 421

Vettisfoss Norveç 365

Staubbach İsviçre 299

King Edward VIII Guyana 259

DÜNYANIN BÜYÜK NEHİRLERİ

Nil Afrika

Niger Batı Afrika

Congo Orta Afrika

Zambezi Zambiya

Amazon Güney Amerika

Paraná Brezilya/Arjantin

Orinoco Venezüella

Mackenzie Kanada

Yukon Kanada

Mississippi ABD

Rio Grande ABD/Meksika

Colorado ABD

Dicle/FIrat Ortadoğu

Darling Avustralya

Yangtze Çin

Yellow Çin

Mekong Güneydoğu Asya

Ganges Himalayalar

Volga Rusya

Danube Almanya

Sen Nehri Fransa

Thames İngiltere

Arno İtalya

DÜNYANIN BÜYÜK ÇÖLLERİ,YERİ

Büyük Sahra Çölü Orta/Kuzey Afrika

Kalahari Çölü Güney Afrika

Namib Çölü Güneybatı Afrika

Atacama Çölü şili

Gobi Çölü Moğolistan

Arabistan Çölü Arabistan

Büyük Avustralya Çölü Batı Avustralya

Mojave Çölü Güneybatı Amerika

Painted Desert Güneybatı Amerika

Sonoran Çölü Kuzey Meksika

Thar Çölü Pakistan-Hindistan

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Mısır Piramitleri Giza, Mısır

Babil in Asma Bahçeleri Irak

Zeus Heykeli Olympia, Yunanistan

Artemis Tapınağı Efes, Türkiye

Mausoleum Bodrum, Türkiye

Colossus Heykeli Rodos Adası

İskenderiye Feneri Mısır

OKYANUSLAR – DENİZLER, BÜYÜKLÜK (km² )

Pasifik Okyanusu 165.760.000

Atlantik Okyanusu 824.00.850

Hint Okyanusu 65.527.000

Arktik Okyanusu 14.090.118

Akdeniz 2.965.809

Karayip Denizi 2.718.205

Güney Çin Denizi 2.319.086

Bering Denizi 2.291.891

Meksika Körfezi 1.512.850

Okhotsk Denizi 1.589.742

Doğu Çin Denizi 1.249.157

Hudson Körfezi 2.232.322

Japon Denizi 1.007.769

Andaman Denizi 797.979

Kuzey Denizi 575.239

Kızıl Deniz 437.469

Baltık Denizi 422.170

En Kalabalık Ülkeler-Nüfus (Milyon)

Çin-1,237Hindistan-984

ABD-270Endonezya-213

Brezilya-170Rusya-147

Pakistan-135Bangladeş-127

Japonya-126Nijerya-110

ALAN OLARAK EN GENİŞ ÜLKELER (Milyon km²)

Rusya 17.0

Kanada 10.0

Çin 9.6

ABD 9.3

Brezilya 8.5

Avustralya 7.7

Hindistan 3.3

Arjantin 2.8

Kazakistan 2.7

Sudan 2.5

EN KALABALIK ŞEHİRLER (ŞEHİR SINIRLARI)-NÜFUS(MİLYON)

Seul-10.0Mexico City-9.8

Sao Paulo-9.3Bombay-9.1

Moskova-8.8Jakarta-8.2

Tokyo-8.1Shanghai-7.5

New York-7.3

Delhi-7.2

EN UZUN KÖPRÜLER YER UZUNLUK (m)

Akashi Kaikyo Hyogo, Japonya 1,990

Storebælt Danimarka 1,624

Humber Hull ıngiltere 1,410

Jiangyin Yangtze Çin 1,385

Tsing Ma Bridge Hong Kong 1,377

Verrazano-Narrows New York Körfezi 1,298

Golden Gate San Fransisko Körfezi 1,280

High Coast Bridge Västernorrland, ısveç 1,210

Mackinac Straits Michigan / ABD 1,158

DÜNYANIN BÜYÜK YANARDAĞLARI – YER

Tambora-Endonezya

Krakatau-Endonezya

Pinatubo-FilipinlerAsama-Japonya

Fujiyama-JaponyaMt. Pelee-Martinik

Momotombo-NikaraguaPopocatépetl-Meksika

El Chichon-MeksikaCotopaxi-Ekuador

Ruiz-KolombiyaVesuvius-İtalya

Etna-SicilyaMauna Loa-Hawaii

Mt. St. Helens-ABD

EN UZUN BİNALAR YER KAT YÜKSEKLİK (m)

Suyong Bay Tower Pusan, S. Korea 88 462

Shanghai World Financial Center Shanghai 95 459

Petronas Tower Kuala Lumpur 88 452

Sears Tower Chicago 110 441

Sudirman Office Cakarta 81 426

Jin Mao Building Shanghai 88 420

World Trade Center New York 110 416

Plaza Rakyat Kuala Lumpur 77 382

Empire State Building New York 102 381

Central Plaza Hong Kong 78 373

EN KALABALIK METROLAR – YILLIK YOLCU SAYISI(MİLYON)

Moskova-3,160

Tokyo-2,740

Mexico City-1,420Seul-1,390

New York-1,130Paris-1,120

Osaka-1,000Hong Kong-779

Londra-770

São Paulo-701

Genel Kültürü ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Alman Focus Dergisi, düşünce gücünü geliştirmenin yollarını açıkladı. İşte daha zeki olmak için herkesin uygulayabileceği ipuçları:

– Sabahları gözleriniz kapalı duş alın. Lifinizi, sabununuzu, şampuanınızı el yordamıyla bulun. Böylece dokunma duyunuz gelişir.

– Sağ elini kullananlar sol, sol elini kullananlar sağ elle diş fırçalamayı, saç taramayı denesin. Beynin farklı bölgeleri uyarılmış olur.

– İşe giderken farklı yollardan gitmeye çalışın. Böylece beyninizi otomatik pilot sisteminden çıkarırsınız.

– Aracınıza bindiğinizde gözlerinizi kapatın. Kontağın, sileceklerin, radyonun, el freninin yerlerini düşüncelerinizi yoğunlaştırarak bulun.

– İşlerinizi farklı bir sırayla yapın. Her gün gördüğünüz ancak üzerinde düşünmediğiniz eşyaların yerlerini değiştirin.

– Çalışma masanızda aramalı objeler olsun. Taze ve hoş kokular yeni düşünce çağrışımlarını beraberinde getirir.

– Öğle yemeğine her zaman aynı saatte çıkmayın. Bir saat önce ya da sonra çıkarak rutinden kurtulun. Hatta saatinizi farklı kolunuza takın.

– Ara sıra daha önce hiç yapmadığınız yemekleri yapın. Sadece tad alma duyunuzu değil, beyninizi de besleyin.

– Yemek yerken her zaman aynı sandalyeye oturmayın. Ara sıra ailenizin masadaki oturma düzenini değiştirin.

– Eşinizle seksapel dolu bir yemek yiyin. Ağız hareketlerinizle, ısırış ve çiğneyiş tarzınızla birbirinizi baştan çıkarmaya çalışın.

– Eşinizle birlikte banyo yapın. Romantik bir banyo için aromatik yağlara ve sabunlara baş vurun. Mum ışığı, şampanya ve hafif müzikle hoşluk yaratın.

– Teybe çok farklı ve tiz sesler kaydedin. Arkadaşlarınızla biraraya geldiğinizde hangi sesin neye ya da kime ait olduğunu tartışın.