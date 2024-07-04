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Genel Kurul, 9 Temmuz’da yeniden olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısını tamamlamasının ardından yeniden olağanüstü toplanması için çağrılan toplantı, varılan mutabakatla 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.
Genel Kurul, 9 Temmuz’da yeniden olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısını tamamlamasının ardından yeniden olağanüstü toplanması için çağrılan toplantı, varılan mutabakatla 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat’tan edinilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu’nun 3. Olağanüstü Toplantısı, yayımlanacak yeni gündemle 9 Temmuz’da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün saat 14.00 sıralarında başlayan 2. Olağanüstü Toplantısı 23.15’te sona ermişti. Toplantının ardından Meclis’in yeniden olağanüstü toplanması için çağrı yapılmıştı. Ancak toplantı, 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

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