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Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirmesi” gündemiyle olağanüstü toplanacak.
Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirmesi” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Olağanüstü birleşim, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 60’ıncı maddesi 2. fıkrası uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapılacak.

Genel Kurul’un açılışının ardından Başbakanlık’tan oturumun kapalı olması istemiyle gönderilen öneri oylanacak. Önerinin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis Genel Kurulu’nu Kıbrıs konusunda bilgilendireceği toplantı, kapalı yapılacak.

Pazartesi günleri yasama, salı günleri de denetim işleviyle toplanan Meclis Genel Kurulu, bu ay sonu yasama yılını tamamlayarak 1 Temmuz’dan itibaren tatile girecek.

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