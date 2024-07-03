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Genel Kurul olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.
Genel Kurul olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.

Toplantının gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Haksız Fiiller (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşülecek.

Olağanüstü birleşimde, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi’nin üçüncü görüşmesi yapılacak ve İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama yılının son olağan toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparken, 1 Temmuz’dan itibaren da tatile girmişti.

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