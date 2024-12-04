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Genel Kurul, Pazartesi günü 2025 bütçesini görüşmeye başlıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi 2025 Mali Yılı Bütçesi’ni görüşmeye başlıyor. 136 milyar 941 milyon TL olarak öngörülen Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarı’nı ele alacak genel kurul saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul, Pazartesi günü 2025 bütçesini görüşmeye başlıyor

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin komite raporunun sunulmasının ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlanacak.

Tasarının madde madde görüşülmesine geçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı için 619 milyon 500 bin TL, Cumhuriyet Meclisi için ise 574 milyon 345 bin TL’lik bütçe öngörülüyor.

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