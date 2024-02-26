  • BIST 9431.13
  • Altın 2034.544
  • Dolar 31.1054
  • Euro 33.7395
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Genel Kurul toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim göreviyle toplanacak.
Genel Kurul toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim göreviyle toplanacak.

Meclisin saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının özel gündeminde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesinin, Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu yer alıyor.

Toplantının seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise geçen hafta ele alınan “Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi yapılacak ve tasarıların geneli oylanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: TDP, bu ülkeye adaleti, temiz, dürüst siyaseti getirmeye hazırdır25 Şubat 2024 Pazar 16:02
  • SAM'ın ülkedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha aktif bir rol oynayacağını vurguladı25 Şubat 2024 Pazar 13:48
  • 1,898 araç sürücüsü kontrol edildi, 445 araç sürücüsü rapor edildi25 Şubat 2024 Pazar 13:40
  • TDP Zeki Çeler'e emanet... 81 doğumlu Çeler en geç parti başkanı durumunda...25 Şubat 2024 Pazar 13:34
  • Basketbol'da Genç Yıldız Aykut da İskele'de...25 Şubat 2024 Pazar 12:28
  • Erhürman: Plansızlığın, beceriksizliğin, basiretsizliğin faturası çok ağır25 Şubat 2024 Pazar 09:24
  • Dipkarpaz'da kaza: Ambulans eşeğe çarptı!25 Şubat 2024 Pazar 09:21
  • Bakan Amcaoğlu’nun geçirdiği bisiklet kazası sonrası köprücük kemiği kırıldı!24 Şubat 2024 Cumartesi 20:54
  • Zahra ve Tanzimat Sokaklarında Kanunsuz Topluluk: 14 Kişi Tutuklandı24 Şubat 2024 Cumartesi 16:26
  • Hamitköy'de Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Trafik Kazası: Yaralı Yok, Sürücü Tutuklandı24 Şubat 2024 Cumartesi 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti