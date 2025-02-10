Genel Kurul toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Genel kurulun gündeminde başkanlığın sunuşlarının ardından “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Genel kurulun gündeminde başkanlığın sunuşlarının ardından “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
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