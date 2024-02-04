Genel Kurul yarın toplanacak

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında önce yasama işlemleri, ardından da güncel konuşmalar yapılacak.
Toplantıda ilk olarak “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın ikinci görüşmesi yapılacak.
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