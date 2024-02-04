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Genel Kurul yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, hem yasama, hem denetim işleviyle toplanacak.
Genel Kurul yarın toplanacak

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında önce yasama işlemleri, ardından da güncel konuşmalar yapılacak.

Toplantıda ilk olarak “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın ikinci görüşmesi yapılacak.

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