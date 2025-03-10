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Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak

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Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak
Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında, 5 yasa tasarısı, bir yasa önerisi ile komitelerin tasarılara ve öneriye ilişkin raporları görüşülecek.

Buna göre, yarınki birleşimin gündeminde Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Liman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’da Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alınacak.

Genel Kurulda, bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi de görüşülecek.

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