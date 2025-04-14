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Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak

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Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak
Genel Kurul yasama gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ele alınacak.

Tasarıda, yeni kurulacak Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın amacı şöyle ifade ediliyor:

“Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasası ile düzenlenen laboratuvarların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, 112 Acil sağlık ve ambulans hizmetlerinin kaliteli ve eşit şekilde sunulması, özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve sertifikalı eğitim programlarının onaylanması ve denetlenmesi, kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite ve güvenliğin ilgili mevzuat uyarınca takibinin yapılması ve kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, ayrıştırılması (aferez), depolanması, dağıtılması, hastaya gönderilmesi, tedariki ve kullanımı, saklanması ve gereğinde imha edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, sağlıkta kalite standartlarının tespit edilmesi ve uygulanmasını sağlamak, sağlıkta otomasyon sistemlerinin oluşturulması ve izlenmesi, ülke genelindeki sağlık personelinin kayıt altına alınması ve diplomalarının tescil edilmesi, sağlıkta istatistiki verilerin toplanması ve işlenmesi, sağlık turizmine ilişkin kuralların düzenlenmesi ve ilgili mercilere bildirilmesi ile Dairenin görev alanına giren kurulların işleyişini sağlamak.”

Ayrıca Genel Kurul’da, Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ile Sayıştay Komitesinin, Geçitkale Belediyesindeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçen pazartesi nisap sağlanamadığı için toplanamamış ve 24 saat sonraya ertelenmişti. Ancak Genel Kurul, salı günü toplanma girişiminde bulunmamıştı.

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