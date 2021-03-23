Genel Kurul’da Dövizdeki Yükselme, Sağlık Çalışanları Ve Covid 19 Aşıları Konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra 62’nci madde tahtında konuşmalara yer verildi.

Bu bölümde ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz aldı. Meclis’in dün nisap sorunu nedeniyle toplanamamasına işaret eden Özyiğit, önce bağımsız vekillerin temaslı olduğu o nedenle Genel Kurul’a gelemediği dile getirilse de bugün durumun farklı olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Türkiye’nin kendi içindeki gelişmeler nedeniyle dövizin yükseldiğini söyleyen Özyiğit ilgili bakanın bu konuda ne yapacağını sordu.

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir yandan 5’li müzakerelere hazırlanırken diğer yandan fetih hakkında konuştuğunu söyledi.

Özyiğit yine de toplantıya gidip federal çözüm konusundaki tavırlarını ortaya koyacaklarını anlattı.

Vatandaşın dijital aşı başvurularıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirten Özyiğit, özel eğitim öğretmenleri için aşı bulunamadığını savundu, “12’nci sınıflara ders verecek öğretmenler için aşı bulundu mu?” diye sordu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını da ele alan Özyiğit, Ev İçi Şiddet Yasası’ının ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Günümüzde ülkelerin hakimiyet savaşlarını ekonomi müdahalelerle de yaptığını söyleyen Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmesine bazı ülkelerden gelen yanıtlara işaret etti.

Bu şartlar altında Türkiye’nin yanında olmak gerektiğini söyleyen Arıklı, TL’deki değer kaybının Türkiye’ye yapılan operasyon yüzünden olduğunu kaydetti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da sağlık alanında, 6 aylık mevsimlik işçi olarak işe alınan 200 kişinin yüzde 30 kadarının işe gitmediği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Bu kişilerin evlerine yakın olan ancak personel ihtiyacı olmayan sağlık ocaklarına gittiği iddialarını da soran Özersay, bu kişiler eğer işe gitmiyorlarsa bir an önce görevlerine son verilmesi, eğer işe gidiyorlarsa da ne işe alanın ne de çalışanların zan altında bırakılmaması için bu tartışmaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.

TL’deki değer kaybına da işaret eden Özersay, alınabilecek önlemler olduğunu kaydetti, kendi dönemlerinde alınan kararlara işaret etti, bu bağlamda fiyat istikrar fonunun da kullanılabileceğini anlattı.

Özersay aşılar konusunda Türkiye ile düzenli bir istişare olup olmadığını da sordu.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli de yeniden söz alarak, önceki hükümette covid-19 mücadelesinde çalışmak üzere alınan geçici mevsimlik işçilere işaret etti, bu kişilerin çeşitli görevler yerine getirdiğini belirtti.

260 kişinin o dönem aktif olarak çalıştığını, zamanla 8 kişinin ayrıldığını, 21 kişinin sınav kazanarak kadrolandığını dile getiren Pilli, geriye kalan herkesin çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Covid’in ne olduğunun bilinmediği, büyük korku yaşanan dönemde bu kişilerin özveriyle çalıştığını söyleyen Pilli, “Bugün konuşanlar o gün yatakların yorganların altında saklanıyordu...Günahtıe” dedi.

Pilli, Özersay’ın da söylediği gibi, eğer çalışmayan biri varsa işten çıkarılması gerektiği, bu kişiler özveriyle çalışırken bu şekilde konuşulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti, Sağlık Bakanı’nı çıkıp bu konuda açıklama yapmaya çağırdı.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, çalışmayan personelle ilgili pandemi hastanesinde bir hemşirenin ortaya attığı bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Üstel şu anda maaş alıp çalışmayan herhangi bir personel olmadığını belirtti.

Bakan Üstel personelin işe gitmediğiyle ilgili ne kendisinin, ne başhekimin ne de Başbakan’ın açıklama yapmadığını da vurguladı.

Dijital aşı kaydı konusunda, özellikle kimlik kartlarının değişmesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirten Bakan Üstel bu konuda vatandaşa destek verecek bir çağrı merkezi de kurduklarını belirtti.

Elde olan aşıların programlandığını söyleyen Üstel, son gelen aşıların ikici faz aşılamalarda kullanıldığını belirtti.

Astra Zeneca konusunda yeni bir genelge beklediklerini anlatan Üstel, ellerinde 4 bin Astra Zeneca aşısı olduğunu ancak şu an bu aşının kullanılmasını durduklarını anlattı.

Öte yandan, çıkan haberlerden sonra herkesin bu aşıdan olmak istemeyeceğini dile getiren Üstel, burada yaş ve kriterleri göz önünde tutarak isteğe göre bu aşıyı yapacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelecek aşılarda, Çin’deki üretimde yaşanan aksama nedeniyle gecikme olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la istişare içinde olunduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İlk olarak döviz krizi konusuna değinen Erhürman kendi hükümetleri döneminde yaşanan benzeri bir döviz krizinde kendilerine karşı büyük bir kampanya başlatıldığını söyledi.

O dönemde Güney Kıbrıs’tan geçişlerin olmasının ve turizm faaliyetlerinin sürmesinin bir avantaj yarattığını anımsatan Erhürman, öte yandan TL’nin değer kaybetmesinin Türkiye’de rüzgarlar estirdiğinde KKTC’deki fırtınalar yarattığını çünkü KKTC ekonomisinin ithalat üzerine kurulduğunu anlattı.

Türkiye ile imzalanan protokollerin önemli bir unsurunun öngörülebilirlik olduğunu ifade eden Erhürman, bu bağlamda protokole gerekli maddelerin, tüm uyarılarına rağmen konulmadığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun hiç vakit kaybetmeden bu konuda ne yapılabileceğine dair çalışmalara başlaması gerektiğini dile getiren Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde alınan önlemlere de bakılabileceğini ifade etti.

Dün Yüksek Mahkeme Başkanı’nın Nisan ayında erken seçim tarihi ya da ara seçimle ilgili karar alınması gerektiği yönündeki açıklamalarına değinen Erhürman, bunu kendilerinin de aylardır söylediğini belirtti.

Erhürman bu konudaki belirsizliğe son verilmesi gerektiğini kaydetti.

SANER

Başbakan Ersan Saner konuşmalara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. TL’deki değer kaybı konusunda sorulara yanıt veren Saner, kurların düşmeye başladığına işaret etti.

Öte yandan döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Saner, hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Covid sürecine de işaret eden Saner, 4’lü koalisyon döneminde alınan önlemlerden bahsedildiğini, büyük ihtimalle bunlara paralel önlemler alınacağını belirtti.

Hastanede çalışanlar konusunda Sağlık Bakanı Üstel’in gerekli yanıtı verdiğini anımsatan Saner, Sağlık Bakanının ortaya koyduğu duruşun arkasında olduğunu kaydetti.

Benzinde ortaya çıkan döviz bazındaki artışa rağmen, bu farkların bu ekonomik koşullarda halka yansıtmadıklarını, Fiyat İstikrar Fonundan bu farkı karşıladıklarını anlatan Saner, dördüncü defadır bu yola gittiklerini belirtti.

Saner son yıllarda sağlık alanında yapılan istihdamlar hakkında da bilgi verdi.

Başbakan Saner erken seçim konusunda en kısa zamanda tüm partilerle bir görüş alışverişi yapacaklarını da söyledi.