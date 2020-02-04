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Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor

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Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor
Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor…

İlk güncel konuşmayı CTP milletvekili Erkut Şahali “Tarım alanında son dönemde yaşananlar” konusunda yaptı.

Şahali, konuşmasının başında Başbakan Ersin Tatar’ın “faizler, döviz, petrol fiyatları düştü” sözlerine atıfta bulunarak, markette domatesin kilosunun 12, salatalığın 17, patlıcanın 20 TL olduğuna işaret etti ve Başbakan’dan bu fiyatlara da el atmasını istedi.Şahali, et ithali konusunda ise bakanlığın açıklama yaptığı gün ithal etin piyasada olması gerektiğini ancak bunun olmadığını belirterek, piyasada et fiyatlarının da arttığını söyledi…

Şahali, mezbahalara ilişkin de açıklama talep etti.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, mezbahaların bugünün sorunu olmadığını söyledi.

Sebze fiyatlarına dikkat çeken Oğuz, sebze fiyatlarının güneşe göre değiştiğini hatırlattı.

Marketlerdeki farklı fiyatların sorumlusunun Bakanlık olmadığını belirten Bakan Oğuz, hayvancılar birliği ile dün akşam gerçekleştirdikleri toplantıda 40 TL’lik hayvan fiyatının hakkının 28 TL olduğunu; bu nedenle de TÜK üzerinden ithalatı gündeme getirdiklerini söyledi…

Oğuz, “ithalata ben de karşıyım ama hayvan fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldık” dedi.Hayvan varlığının mutlaka artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Oğuz, “böylece arz talep dengesi kurulmuş olacak” vurgusu yaptı…

Bakan Oğuz, artık mezbahalarda kuzuya, koyuna, ineğe, danaya, keçiye, oğlağa ayrı mühür vurulacağını kaydederek, etin sınıflandırılmış olacağını ve böylece fiyat farkının ortaya çıkacağını kaydetti.

CTP milletvekili Özdil Nami “Hükümetin ekonomi ve enerji konusunda atması gerektiği halde atmadığı adımlar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, hükümetin ekonomik anlamda pembe gözlük taktığını belirterek, sadece gazetelerin ilk sayfalarına bakılması halinde bile gerçeklerin görülebileceğini vurguladı.

Türkiye’den gelecek olan kaynaklara bel bağlanmaması ve ülkenin kendi ayakları üzerinde duracak reformların yapılması gerektiğini belirten Nami, hükümetin bu konuda hiçbir adım atmadığını, meclise bu yönde hiçbir yasanın getirilmediğini savundu.

E-devlet projesinin devralınan noktada olduğunu da iddia eden Nami, belirterek, teşvik sisteminde de köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu ancak bu yönde hiçbir adım atılmadığını kaydetti…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Türkiye kaynakları ve KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması konusunda bütçe açığının azalması noktasında gözden kaçırılmaması gereken konuları dile getirdi.Taçoy, “170 milyonun neden gelmediğini sorgulanacağına ülke içindeki gelişmenin nasıl daha ileriye gideceğinin konuşulması gerekiyor” dedi.

Taçoy, Türkiye’nin gönderdiği kaynakların tartışma konusu yapılmasını da eleştirdi…

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