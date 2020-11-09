Genel Kurul’da hükümet ve Maraş konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı…

Genel Kurul’da ilk olarak iç tüzüğün 62’inci maddesi tahtındaki görüşmelere yer verildi…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi kurultayına ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, bu konunun sadece Ulusal Birlik Partisi’ni ilgilendirdiğini, diğer siyasi partilerin bu konuya karışmalarının doğru olmadığını ifade etti…

Hükümet kurma çalışmalarına değinirken de Arıklı, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kısa sürede kurmasını temenni etti, Saner’e bütün siyasi partilerin katılacağı geniş tabanlı bir hükümet kurmasını önerdi…

15 Kasım’da Maraş’ta yapılacak etkinliğin Güney Kıbrıs’tan fazla KKTC’deki bir kesimi rahatsız ettiğini de savunan Arıklı, “Maraş KKTC’nin toprağıdır. Kamu malları kamuya aittir. Kıbrıs Türklerinin bundan yararlanma hakkı vardır. Özel mülkiyete dokunulmadığı takdirde Maraş’ta yapılacak hiçbir etkinliğe engel olunamaz” dedi…

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Ulusal Birlik Partisi’nde yaşanan olayların diğer partileri ilgilendirmediğine değindi…

Hükümet kurma çalışmaları konusuna da değinen Ataoğlu, kurulacak hükümete muhalefetten de yardım talebinde bulunması halinde DP’nin bu yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydetti…

Ataoğlu, kurulacak yeni hükümetin bir an önce ekonomi, turizm, eğitim konularında çalışma başlatması gerektiğini söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ülkede bir hükümet olmadığını ve zor günlerden geçildiğini söyledi…

Ülkenin ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini söyleyen Özyiğit, Maraş konusuna değinirken de yapılmak istenenin ne olduğunu sordu…

Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Özyiğit, “Elbette Ersan Saner ile bir kahve içeriz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da Ulusal Birlik Partisi’nde yaşananların; ülkede hükümet olmaması nedeniyle sadece partiyi değil ülkeyi de ilgilendirdiğini söyledi…

Erhürman, partide bir aydır yaşananların memleketin hükümetsiz kalmasını sağladığını savundu…

Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açılması gerektiğini de söyleyen Erhürman, uluslararası hukuku yok sayarak bir şeyler yapmanın yanlış olacağını kaydetti…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini UBP ye vermesinin ardından çalışmalara başladıklarını söyledi…

Hedeflerinin en erken zamanda hükümet kurma çalışmalarını tamamlamak olduğuna işaret eden Saner, hükümet kurulur kurulmaz bütçe konusunu gündeme alacaklarını vurguladı…

Saner, “bu olayın nasıl olduğunu samimiyetle Erhürman ile paylaştım. İki arkadaşın da tek hedefi partinin sıkıntı yaşamamasıdır. UBP gibi köklü bir partinin iç sıkıntıları tüm halkı ilgilendiriyor ama UBP içinde alınan kararlara da tüm halkın saygı duyması gerekir” dedi…

Cumhurbaşkanı Tatar’ın vekalet vermemesi konusundaki görüşlerini daha önce de paylaştığını söyleyen Saner, teamüllerin ortadan kaldırılacağı bir maddenin anayasaya konması gerektiğini kaydetti…

Saner, önceliklerinin ülkeye hizmet olduğuna da işaret etti…

Maraş konusuna da değinen Ersan Saner, bu konuda gerek BM kararlarının gerekse insan hakları mahkemesinin vereceği kararların kesinlikle dikkate alınarak işleyişin sürdürüleceğini kaydetti. Saner Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin yarın toplanacağını da açıkladı…

Meclis çalışmaları gruplar arası varılan mutabakatla tamamlandı…

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak…