Genel Kurul’da vakıflar ve uyuşturucu konusu konuşuldu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Vakıflar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, ekonomik protokol konusuna değinerek, Başbakan Tufan Erhürman’ın protokolün Mayıs ayında imzalanacağı sözünün kendisinin olmadığını, TC’nin söylemi olduğunu belirttiğine işaret ederek, Başbakanın bunu kendilerine daha önceden söylemiş olması gerektiğini kaydetti.

Vakıfların geçmişine değinen Arıklı, İngiliz sömürgesi döneminden bu yana, Kıbrıs Türklerinin Vakıflarını geri alabilmek için azami bir mücadele verdiğini anlattı.

Arıklı, vakıf arazilerinin gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerek Federe Devlet döneminde, gerekse şimdiki siyasiler tarafından arpalık haline getirildiğini savunarak, Vakıflar İdaresi altında Din İşleri Dairesi’nin bulunduğunu, Din İşleri’nin geçmişte, Kıbrıslı Türklerin temsilcisi olarak görüldüğünü, ancak şimdi Vakıflar İdaresi’nin üvey evlat, Din İşleri’nin de üvey evladın evladı muamelesi gördüğünü savundu.

Menkul ve gayrı menkullerin gelirlerinin Din İşlerine aktarılmadığını, yeterli bütçe olmadığı için ise camilerin bakımsız kaldıklarını anlatan Arıklı, dini amaçlar için vakfedilmiş bazı araziler konusunda usulsüzlükler, yolsuzlukların yapıldığını da ileri sürdü.



Din İşleri Dairesi’nin çok büyük sıkıntıları olduğunu, imam sıkıntısı için Din İşleri Dairesi’ne bir türlü kadro verilmediğini ifade eden Arıklı, dini amaçlar için vakfedilen makul ve gayrı makullerden gelen gelirlerin Din İşleri için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Din İşleri Dairesi Başkanı’na gereken önemin verilmesi gerektiğini de vurgulayan Arıklı, Vakıfların tamamen özerk olması için yasal bir düzenleme yapılması veya Vakıfların Din İşlerine bağlanması gerektiğini söyledi.

Arıklı, en azından bazı vakıf mallarının üzerine kumarhane, bar, pavyon yapılması konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTUĞRA

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ise, “Çağın Vebası Uyuşturucu” konusunda yaptığı güncel konuşmada, maalesef ülkede uyuşturucunun her türünün görülmeye başladığını kaydetti.

Kişilerin hiçbir zaman bağımlı olabileceklerini düşünmeden uyuşturucu kullanmaya başladıklarını belirten Altuğra, anne babaları iyi bir gözlemci olmaları konusunda uyardı.

Uyuşturucu kullanımının, fiziksel gelişim, motivasyon ve öğrenme bozukluğuna etki ettiğini anlatan Altuğra, uyuşturucu kullanımının erken fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Uyuşturucu kullanımının ülkede büyük bir sorun haline geldiğini kaydeden Altuğra, bonzai kullanımında KKTC’de ciddi bir artış görüldüğünü söyledi.

Altuğra, konunun, ilkokul çağı çocukların eğitim müfredatlarında ders olarak yerleştirilmesi gereği üzerinde durarak,

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na bu konuda çağrı yaptı.

Altuğra, Sağlık Bakanı Filiz Besim’den de rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi istedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Altuğra’ya cevaben yaptığı konuşmada, ülkenin kanayan yarası uyuşturucunun bir şekilde kitlelere ulaştığını, belki daha etkin denetleme mekanizmalarıyla bir takım tedbirler alınabileceğini söyledi.

Devlet olarak üzerine düşenleri yapmaları gerektiğini belirten Özyiğit, daha sağlıklı bir toplumsal yaşam için kişisel ve sosyal gerekliliklerin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Okullarda sosyal yetkinlik destekleme projesinin bu yıl hayata geçirildiğini ifade eden Özyiğit, öğretmen el kitabı hazırlanması konusunda da çalışmaları olduğunu kaydetti.

Sosyal beceri eğitiminin müfredatının güncellendiğini, bunun yeni eğitim-öğretim yılında yürürlüğe gireceğini aktaran Bakan Özyiğit, velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Aile eğitimi öğrenim materyalleri konusunda bir alt proje oluşturulduğunu ifade eden Özyiğit, var olan bir takım çalışmaları olduğunu, yeni ders yılı ile birlikte bunların daha koordineli bir şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bağımlılık konusunun tüm dünyanın olduğu gibi, ülkenin de sorunu olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak bu konuda çok yürekten çalıştıklarını, Barış ve Ruh Hastanesi içinde bir madde bağımlılığı polikliniği oluşturduklarını anlattı.

Besim, AMATEM polikliniğinde çalıştırılması amacıyla 10 Haziran tarihinde bir doktorun işe başlaması için sözleşmesinin imzalandığını, rehabilitasyon merkezinin de kısa bir zamanda tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Uyuşturucunun, Multidisipliner bir konu olduğunu ifade eden Besim, rehabilitasyon sonrasında hastaların topluma kazandırılması konusunun da önemli olduğunu vurguladı.

