  • BIST 11163.81
  • Altın 2558.397
  • Dolar 33.0434
  • Euro 36.0143
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Genel müdür iş yerini soymaktan tutuklandı

» »
Girne’de meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan Kerem Çağlayan mahkemeye çıkarıldı.
Genel müdür iş yerini soymaktan tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis çavuşu Hüseyin Özerenler, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.05.2024 tarihinde, Girne'de, direktörlüğünü M.Y.’nin yapmakta olduğu Cyprus Royal Turizm Acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının bir otelde konaklamak maksadıyla Türkiye'de sakin A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 15.07.2024 tarihinde gelmiş olup, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde 76.935 TL parayı şirketten alacağı olduğundan dolayı sirkat ettiğini ve bu paranın da hesabından düşülmesi amacıyla şirkete bilgi verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 8 kişiden ifade alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2023 - 2024 tarihleri arasında zimmetine 953 bin TL geçirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, birçok fatura ve dekontun emare alındığını, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ait 19 dekont incelendiğini, zanlının hesabına 19 işlem karşılığında karşılığın da 743 bin TL geldiğini belirlediklerini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının 7 ayrı otele gelen 55 müşteri için aldığı paraları çaldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, Merkez Bankasından rapor beklendiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy'de otel lobisinde rahatsızlanan kişi kurtarılamadı07 Temmuz 2024 Pazar 12:04
  • Girne’de elektrik kesintisi07 Temmuz 2024 Pazar 11:57
  • Ağaca çarpıp durdu: Kazada 1 yaralı04 Temmuz 2024 Perşembe 16:04
  • Girne'de ağır yaralama: 1 kişi daha tutuklandı04 Temmuz 2024 Perşembe 16:00
  • KIB-TEK duyurdu... Bu bölgeler 1 saat elektriksiz kalacak...03 Temmuz 2024 Çarşamba 17:35
  • Meçhul kişiler tarafından darbedildi, 9 metreden düştü: 1 kişi tutuklandı03 Temmuz 2024 Çarşamba 11:18
  • Girne'de alkollü halde marketi dağıttı!30 Haziran 2024 Pazar 11:39
  • Dikkat... O yolda bakım onarım çalışması yapılacak...28 Haziran 2024 Cuma 15:10
  • Girne - Lefkoşa yolunda kaza: 1 kişi yoğun bakımda28 Haziran 2024 Cuma 14:44
  • Araç yangınının nedeni belli oldu26 Haziran 2024 Çarşamba 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti