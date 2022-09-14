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Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullar bugün açıldı

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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bugün başladı.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullar bugün açıldı

İlkokulların dün açılmasının ardından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bugün başladı. 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Lefkoşa'da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLERE, ÖĞRETMENLERE VE TÜM ÜLKEYE YENİ ÖĞRETİM YILININ HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meslek liselerine çok önem verdiklerini ve hedeflerinin daha donanımlı meslek liselerine en kısa zamanda ulaşmak olduğunu vurguladı; öğrencilere, öğretmenlere ve tüm ülkeye yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

“ÖĞRETMENLERİMİZ ÜLKEDEKİ YETERSİZLİKLERE RAĞMEN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE EKSİKLİKLERİ GİDERDİLER”

“Uzun ayrılıktan sonra bir aradayız. Pandemi döneminde online eğitim yapıldı. Bunun için aileler elektronik altyapıya erişmek için çok mücadele ettiler. Öğretmenleriniz bu ülkedeki yetersizliklere rağmen çok hızlı bir şekilde eksikliklerini giderdiler ve sizlerin pandemi döneminde az bir kayıpla bu süreci geçirmeniz için büyük gayret gösterdiler” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, öğretmenlerin bu sürece umut ve ışık olduklarını söyledi.

Meslek lisesi gibi okullarda ilk anda maske ve hijyen malzemesi üreterek topluma öğretmenin ülkede ne kadar önemli olduğunu tüm halka tekrardan hatırlatıldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Pandeminin, Koronavirüs ne olduğu bilinmezken kendini koruyarak, halkın bu ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan tüm öğretmenlerimize ve özel olarak da buradaki gayrete bir alkış istiyoruz.” dedi.

Ülkenin geleceği olan öğrencilerin mutlu şekilde okula gelmesini, okullarında sağlıklı ve mutlu şekilde eğitim almalarını ve buradan öğrendikleriyle KKTC’ye, halka ve dünyaya hizmet edebilecek niteliklere sahip olmak için bu okulların yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu kadar öğretmenin nitelikli eğitim için çabaladığını söyledi.

“ÜRETMEYEN YAŞAYAMAZ”

Dünyanın ihtiyaç duyduğu üretimlerin meslek liselerinde yapıldığı gerçeğinin aslında unutulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, her ülkenin stratejik olarak kendi kendine yeter durumda bir üretim kapasitesine sahip olmayı hedeflediğini, pandeminin herkese üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını kaydetti ve “Üretmeyen yaşayamaz.” dedi. 

Meslek liselerine çok önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Biz meslek liselerine ve sizlere çok önem veriyoruz. Ne mutlu bize ki artık meslek liselerine girebilmek için öğrencilerimiz büyük bir çaba sarf ediyor. Hele hele meslek liselerimiz yurtdışındaki yarışlarda performans gösterdikçe sanayide aranan iş gücünü sizler karşıladıkça birçok insan meslek lisesine gelmek isteyecek ve çok daha donanımlı meslek liselerine de en kısa zamanda ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. 

“TEKNOFEST 2022’DE BİRİNCİLİK ELDE EDEN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİ TEBRİK EDİYORUZ”

Çavuşoğlu ayrıca, öğrencilerin, meslek liselerinin ve kendilerinin göğsünü kabartan başarıya imza atmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve TEKNOFEST 2022’de “İlke” ismini verdikleri araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etmek için yanına çağırdı.

Çavuşoğlu, üretilen araçtan elde edilen başarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ne mutlu bize ki öğretmen ve öğrencilerimiz bizi yanıltmadı ve çok güzel bir başarıya imza attılar. Onları canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Bu başarının bir sorumluluk olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, gelecek sene ne yapılacağını sordu.

Bu yıl da çok güzel bir performans sergileneceğini söyleyen Çavuşoğlu, dünyada fosil yakıtla çalışan birçok motorun üretimden kaldırılacağının düşünüldüğünü ve geleceğin bu tip enerji tüketen araçlarda olduğunu kaydetti.

Bütün hayaller ve hedeflerin böyle yerlerde çizildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, tüm branşlarda öğrencilerin gerçek işlerde çalışması, ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her geçen gün ortaya konan vizyonun geliştirmeye devam edildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, sözlerini tamamlarken eğitim ve öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini diledi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda “İlke” ismini verdikleri araçlarıyla ülkeyi temsil eden ve birincilik elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek fotoğraf çektirdi. “İlke” ekibi daha sonra aldıkları ödülü okul yönetimine sundu.

ÇAVUŞOĞLU, BİLGİSAYAR DONANIM ODASINDA ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bakan Çavuşoğlu daha sonra bilgisayar donanım odasına girerek oradaki öğrencilerle tek tek sohbet etti ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

Öğrenciler de, genel olarak bilgisayarlarının yenilenmesi, derslerde öğrendikleri teorileri pratiğe dönüştürmeleri için daha iyi şartlarda uygulama yapma imkanı sağlanması ve robotik kodlama konusunda teknik donanımın artırılması konularındaki taleplerini Bakan Çavuşoğlu'na iletti.

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