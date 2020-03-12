Genel Sağlık Sigortası alanında yapılacak işbirlikleri ele alındı

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan “Genel Sağlık Sigortası Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir heyet 5-6 Mart 2020 tarihleri arasında KKTC’de Genel Sağlık Sigortası hazırlıkları çerçevesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Efsun Kaşif Salel, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Sosyal Sigortalar Dairesi Hukuk Danışmanı Özlem Çalıcıoğlu Başbuğ’dan oluşan heyet Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortası tescil ,sağlık yazılımları ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile ilgili bilgiler aldı. Ayrıca Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamalarla ilgili teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede iki kurum yetkilileri tarafından hazırlanan ortak çalışma ve eylem planının detaylandırılması ve kısa vadede yapılacak eylemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da yapıldı.