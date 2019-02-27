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Genel Tarım Sigortası beyanları için yarın son gün.

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Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmemiş tahıl, yem bitkileri, meyven ağaçları, bağ, diğer ağaçlar ve ekilen ve dikilen sebzeler için uzatılan süre yarın doluyor.
Genel Tarım Sigortası beyanları için yarın son gün.

Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmemiş tahıl, yem bitkileri, meyven ağaçları, bağ, diğer ağaçlar ve ekilen ve dikilen sebzeler için uzatılan süre yarın doluyor.

Fon, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hâsıllık, Tiritikale) Yem Bitkileri, (Fiğ-Vigo, Favetta) Meyve Ağacı, (Narenciye, Zeytin, Harup, Bağ ve diğer Ağaç olarak dikilen) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze için beyan yapamayan üreticilerden yarına kadar beyan yapmalarını istedi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceği belirtildi.

Genel tarım Sigortası Fonundan yapılan yazılı açıklamada, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 2019’un Ocak ayında ilkbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanı için de yarın son gün olduğu vurgulandı.

Patates başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor.

Patates beyanı yapılan “başvuru formları”n ın Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “teslim alma fişi” karşılığında alınacağı belirtildi.

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