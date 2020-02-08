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Genel Tarım Sigortası, ekili alanları uydudan izleyecek

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Genel Tarım Sigortası, ekili alanları uydudan izleyecek
Genel Tarım Sigortası, ekili alanları uydudan izleyecek

Genel Tarım Sigortası, ülkedeki bitkisel üretim alanlarının kontrolünü sağlamak üzere Türksat şirketinden hizmet alacak.

Fon’un Türksat Anonim Şirketi’nden hizmet alımıyla ilgili karar, Bakanlar Kurulu’nca onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2020 yılında Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrolünü sağlamak amacıyla gerekli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyonu(uydu görüntülerindeki yatay ve düşey kaymaların düzeltilmesi) için 121 bin 392.40dolar ödenecek.

Kararda, kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılmasının 15 bin 464 dolara Kamu İhale Yasası’nın 24'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (B)bendi uyarınca, Türksat Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verildiği kaydedildi. 

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