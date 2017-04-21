Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen arazilerin beyan süresini 24 nisan’a kadar uzattı

Fondan yapılan açıklamada, bugüne kadar beyan yapmayan üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu veya Bölge/Kaza Tarım Daireleri’ne beyan yapması gerektiği belirtildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemeleri ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu doğrudan gelir desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen veya dikilen arazilerin beyan süresini 24 Nisan’a kadar uzattığını duyurdu.

Fondan yapılan açıklamada, bugüne kadar beyan yapmayan üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu veya Bölge/Kaza Tarım Daireleri’ne beyan yapması gerektiği belirtildi.