Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvan Düşük Zararı Olarak 195 Bin 840 TL Ödedi

Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı tutarı olarak 154 üreticiye 195 bin 840 TL. tazminat ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.
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