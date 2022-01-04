  • BIST 1.970,88
  • Altın 759.81569
  • Dolar 13.2101
  • Euro 14.9183
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Genel Tarım Sigortası Fonu itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı

» »
Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesi ile ilgili itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı.
Genel Tarım Sigortası Fonu itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesi ile ilgili itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, itiraz süresinin üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 7 Ocak’a kadar uzattığı uzatıldığı belirtildi.

İtirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul edileceği, itiraz şeklinin askı listelerinde tarif edildiği, askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.

Askıya çıkan kaza ve/veya bölgeler:

1)    Güzelyurt Kazası
2)    Lefke Kazası
3)    Geçitkale Bölgesi:    1)Akova, 2)Arıdamı, 3)Alaniçi, 4)Çınarlı, 5)Geçitkale
                                              6)Mallıdağ, 7)Tatlısu, 8)Yamaçköy, 9)Yıldırım
4)   Gönendere Bölgesi:  1)Çamlıca, 2)Ergenekon, 3)Gönendere, 4)Görneç, 
                                                          5) Nergisli, 6)Pınarlı, 7)Serdarlı, 8)Sütlüce,       
                                                           9)Tirmen, 10)Ulukışla
5)   Girne Boğaz Bölgesi:1)Ağırdağ, 2)Boğazköy, 3)Dağyolu, 4)Aşağı Diken, 
                                                           5)Göçeri, 6)Güngör, 7)Kömürcü, 8)Pınarbaşı, 9)Aşağı
                                                           Taşkent, 10)Yukarı Dikmen, 11)Yukarı Taşkent
6)   Girne Doğu Bölgesi:   1)Arapköy, 2)Bahçeli, 3)Beşparmak, 4)Beylerbeyi,   
                                                            5)Çatalköy, 6)Doğanköy, 7)Esentepe, 8)Girne,       
                                                            9)Karaağaç, 10)Karakum, 11)Ozanköy
7)   Girne Batı Bölgesi:      1)Alsancak, 2)Edremit, 3)Ilgaz, 4)Karaman,  
                                                            5)Karaoğlanoğlu, 6)Karşıyaka, 7)Lapta,                         
                                                             8)Malatya, 9)Yeşiltepe, 10)Zeytinlik
8)   Akdoğan Bölgesi:        1)Akdoğan, 2)Beyarmudu, 3)Çayönü, 4)Düzce,                 
                                                            5)İncirli, 6) İnönü, 7)Köprülü, 8)Paşaköy, 9)Pile,              
                                                            10)Turunçlu, 11)Türkmenköy, 12)Vadili,           
                                                            13)Ksilodimbu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 25 yaşındaki Girne sakini hayatını kaybetti04 Ocak 2022 Salı 12:20
  • Dr. Hami’ye oğlundan veda haberi!04 Ocak 2022 Salı 12:07
  • Hawaii'de içme suyunu kirleten yakıt tankları boşaltılacak04 Ocak 2022 Salı 12:04
  • Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayınladı04 Ocak 2022 Salı 11:23
  • Brezilya'da 'Omicron' etkisi: Yolcu gemilerinin faaliyetleri askıya alındı04 Ocak 2022 Salı 11:03
  • Harmancı: Halk sizi Erdoğan korkusundan konuşamayan bir aciz olarak hatırlayacak04 Ocak 2022 Salı 10:56
  • “Boykot statükonun kabusu oldu”04 Ocak 2022 Salı 10:52
  • ABD'de 5G endişesi: İki dev şirket aktivasyonu erteledi04 Ocak 2022 Salı 10:46
  • Yemekli ve kokteylli organizasyonlara katılacak aşılı/aşısız herkese test zorunluluğu getirildi04 Ocak 2022 Salı 10:44
  • Çeler: Bize onay vermeyen ortaklarımız şimdi asgari ücret üzerinden propaganda yapıyor04 Ocak 2022 Salı 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti