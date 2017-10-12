Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri askıya alındı

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), hâsıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında askıya alındı.



Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ikameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili tarım dairelerinde görülebilecek.



İtirazlar 20 Ekim tarihine kadar 5 TL karşılığında alınabilecek.



İtirazlar kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yeni binasında alınacak ve ne şekilde itiraz yapılacağı askı listelerinden öğrenilebilecek.

ASKIYA ALINAN KÖYLER

Askı listeleri askıya alınan köyler şunlar:



“İskele Kazası:Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Boğaziçi, Boğaztepe, Ergazi, İskele, Kalecik, Kaplıca, Kurtuluş, Kuzucuk, Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Topcuköy, Turnalar, Yarköy



Yenierenköy bölgesi: Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Dipkarpaz, Esenköy, Gelincik, Kaleburnu, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yenierenköy, Yeşilköy, Ziyamet



Lefkoşa kazası: Lefkoşa, Alayköy, Denya, Gönyeli, Kanlıköy, Mammari, Gürpınar, İkidere, Türkeli, Yılmazköy, Hamitköy



Geçitkale Bölgesi: Akova, Arıdama, Alaniçi, Çınarlı, Geçitkale, Mallıdağ, Tatlısu, Yamaçköy, Yıldırım



Gönendere bölgesi: Çamlıca, Ergenekon, Gönendere, Görneç, Nergisli, Pınarlı, Serdarlı, Sütlüce, Tirmen, Ulukışla



Gazimağusa kazası: Gazimağusa, Avgoro, Dörtyol, Güvercinlik, Korkuteli, Kurudere, Mormenekşe, Mutluyaka, Pirhan, Şehitler, Tuzla, Yeniboğaziçi, Derinya



Akdoğan bölgesi: Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü, Düzce, İncirli, İnönü, Köprülü, Paşaköy, Pile, Turunçlu, Türkmenköy, Vadili, Ksilodimbu, Aslanköy



Girne batı bölgesi: Alsancak, Edremit, Ilgaz, Karaman, Karaoğlanoğlu, Karşıyaka, Lapta, Malatya, Yeşiltepe, Zeytinlik



Girne doğu bölgesi: Arapköy, Bahçeli, Beşparmak, Beylerbeyi, Çatalköy, Doğanköy, Esentepe, Girne, Karaağaç, Karakum, Ozanköy



Girne Boğaz bölgesi: Boğazköy, Ağırdağ, Dağyolu, Dikmen, Göçeri, Güngör, Kömürcü,

Pınarbaşı, Taşkent.”