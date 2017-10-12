 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.932
  • Altın 151,829
  • Dolar 3,6513
  • Euro 4,3245
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri askıya alındı

» »
Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri askıya alındı
Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), hâsıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ikameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili tarım dairelerinde görülebilecek.

İtirazlar 20 Ekim tarihine kadar 5 TL karşılığında alınabilecek.

İtirazlar kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yeni binasında alınacak ve ne şekilde itiraz yapılacağı askı listelerinden öğrenilebilecek.

 

ASKIYA ALINAN KÖYLER
Askı listeleri askıya alınan köyler şunlar:

“İskele Kazası:Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Boğaziçi, Boğaztepe, Ergazi, İskele, Kalecik, Kaplıca, Kurtuluş, Kuzucuk, Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Topcuköy, Turnalar, Yarköy

Yenierenköy bölgesi: Adaçay, Avtepe, Boltaşlı, Derince, Dipkarpaz, Esenköy, Gelincik, Kaleburnu, Kuruova, Sipahi, Taşlıca, Yenierenköy, Yeşilköy, Ziyamet

Lefkoşa kazası: Lefkoşa, Alayköy, Denya, Gönyeli, Kanlıköy, Mammari, Gürpınar, İkidere, Türkeli, Yılmazköy, Hamitköy

Geçitkale Bölgesi: Akova, Arıdama, Alaniçi, Çınarlı, Geçitkale, Mallıdağ, Tatlısu, Yamaçköy, Yıldırım

Gönendere bölgesi: Çamlıca, Ergenekon, Gönendere, Görneç, Nergisli, Pınarlı, Serdarlı, Sütlüce, Tirmen, Ulukışla

Gazimağusa kazası: Gazimağusa, Avgoro, Dörtyol, Güvercinlik, Korkuteli, Kurudere, Mormenekşe, Mutluyaka, Pirhan, Şehitler, Tuzla, Yeniboğaziçi, Derinya

Akdoğan bölgesi: Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü, Düzce, İncirli, İnönü, Köprülü, Paşaköy, Pile, Turunçlu, Türkmenköy, Vadili, Ksilodimbu, Aslanköy

Girne batı bölgesi: Alsancak, Edremit, Ilgaz, Karaman, Karaoğlanoğlu, Karşıyaka, Lapta, Malatya, Yeşiltepe, Zeytinlik

Girne doğu bölgesi: Arapköy, Bahçeli, Beşparmak, Beylerbeyi, Çatalköy, Doğanköy, Esentepe, Girne, Karaağaç, Karakum, Ozanköy

Girne Boğaz bölgesi: Boğazköy, Ağırdağ, Dağyolu, Dikmen, Göçeri, Güngör, Kömürcü,
Pınarbaşı, Taşkent.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Merkezi Cezaevi’nde kermes düzenlendi12 Ekim 2017 Perşembe 13:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Mahkeme'yi ziyaret etti12 Ekim 2017 Perşembe 13:12
  • Koli basili saptanan okullardaki su depoları temizleniyor12 Ekim 2017 Perşembe 13:01
  • AB- Acil Kan Aranıyor10 Ekim 2017 Salı 13:18
  • Hastane'de GREV!09 Ekim 2017 Pazartesi 17:30
  • Taksiciler Meclis önünde, "Wellcome To Mandıra"09 Ekim 2017 Pazartesi 13:59
  • Harmancı ve zabıta şubesi personeli kan bağışında bulundu08 Ekim 2017 Pazar 13:09
  • Haspolat'ta kavgada kan döküldü07 Ekim 2017 Cumartesi 14:52
  • Başhekim Dizdarlı hatırlattı “Mutlaka telefonla randevu alın”07 Ekim 2017 Cumartesi 14:44
  • Lefkoşa'da acı kayıp...06 Ekim 2017 Cuma 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti