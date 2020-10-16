  • BIST 1.186
  • Altın 487,849
  • Dolar 7,9336
  • Euro 9,3131
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5 yeni vaka açıklandı, Pilli güneye geçişler konusunda uyardı

Genel Tarım Sigortası Fonu- patates beyan tarihi uzatıldı

» »
Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos, 2020 ayı içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler için 15.10.2020 tarihinde sona eren beyan süresi 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Genel Tarım Sigortası Fonu- patates beyan tarihi uzatıldı

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos, 2020 ayı içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler için 15.10.2020 tarihinde sona eren beyan süresi 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.
Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda
“ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacaktır.
Patates üreticilerine önemle duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Kanalizasyon Hatlarında Temizlik ve Bakım Çalışmaları Başlattı16 Ekim 2020 Cuma 15:15
  • Kapalı Maraş, Dün Akşam İtibarıyla 18 Bin 697 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi16 Ekim 2020 Cuma 15:09
  • KTÖS: “Mücadele iradeye sahip olma hedefiyle devam edecek”16 Ekim 2020 Cuma 15:06
  • İçişleri Bakanlığı: “Mahkeme hukuka aykırılığı kabul etti ama istisnai vatandaşlığı iptal etmedi”16 Ekim 2020 Cuma 15:01
  • Tatar: '' Konfederasyon , Federasyondan iyidir.''16 Ekim 2020 Cuma 14:49
  • CTP Gençlik Örgütü: ''Gençler iradeye sahip çıkacak!''16 Ekim 2020 Cuma 14:44
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Başlattığı Giyisi Toplama Kampanyası 20 Ekim’e Kadar Devam Edecek16 Ekim 2020 Cuma 14:13
  • Girne'de sahtekarlıkla para temini16 Ekim 2020 Cuma 14:12
  • Tasarrufunda dondurulmuş hayvan ve yabani kuş bulundu!16 Ekim 2020 Cuma 14:10
  • Yüksek Seçim Kurulu Duyurusu…Kimlik Kartı, Ehliyet Ve Pasaport İbraz Edilerek Oy Kullanılabilecek16 Ekim 2020 Cuma 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti