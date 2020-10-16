Genel Tarım Sigortası Fonu- patates beyan tarihi uzatıldı

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos, 2020 ayı içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler için 15.10.2020 tarihinde sona eren beyan süresi 30.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.
Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda
“ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacaktır.
Patates üreticilerine önemle duyurulur.
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