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Genel Tarım Sigortası Fonu Ürün Beyan Askı Listeleri 7 Kasıma kadar askıda kalacak

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Genel Tarım Sigortası Fonu,ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları ile ilgili Askı Listelerinin 1-7 Kasım tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) 5 iş günü askıda kalacağını duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Ürün Beyan Askı Listeleri 7 Kasıma kadar askıda kalacak

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 üretim yılı için ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarının Teknik Komite tarafından üretici beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilerek, “Askı Listelerinin” köylerde askıya alındığını kaydetti. 


Açıklamada, üreticilerin askı listelerindeki komite bulgularını tetkik edip, itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu'na veya Kaza/Bölge tarım dairelerine 10 TL’lik makbuzla  müracaat edip itiraz yapmaları gerektiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, beyan yapan üreticilerin ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarının Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinde ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı‘nın Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine kaynak teşkil edeceği kaydedildi.     


Üreticilerin hangi konularda itiraz edebileceği ve itiraza gelirken beraberlerinde hangi evrakları getireceği şöyle özetlendi: 


“Ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarından herhangi birisi askı listesinde çıkmamış olan üreticilerimizin itirazda bulunabilmesi için, beraberinde Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından beyan anında verilen Alındı Belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
Askı Listesinde komite bulgusu üreticinin beyan ettiği ürün ve/veya nadastan farklı ve/veya karşılarında Koçan Tahsis Getir, Çifte Beyan ve buna benzer ibareler bulunan alanları için itirazda bulunacak üreticilerin parsellerine ait:
Koçanın ve/veya Araştırma Belgesinin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 3,5 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini, T- Cetveli’nin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 3,5 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini (T-Cetveli’nin 2018 Ağustostan sonra alınmış olması gerekmektedir),  
Tahsis Belgesinin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 3,5 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini (Tahsislerin 2018 Ağustostan sonra alınmış olması ve sadece Lefkoşa İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından verilmiş olması gerekmektedir), 


Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi ve Orman Dairesinin 2018-2019 yılına ait vermiş olduğu İcar Belgelerinin aslını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.


Vekâletname, Feragatname, Kullanım Belgesi, Şahıslardan Alınan İcar Belgesi v.b. belgeler için, 2018 yılında hazırlanan bir belge ise 2.80 TL + 31.50 TL, 2019 yılında hazırlanan bir belge ise 3.50 TL + 41,00 TL Damga Pulu yapıştırılması gerekmektedir.


İcar Belgesi parasal bir değer karşılığı düzenlenmiş ise güncel olarak Maliye Bakanlığı tarafından pullanması gerekmektedir.”

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