Genel Tarim Sigortasi Fonundan gübre faturalarinin beyani için hatirlatma

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim döneminde gübre beyanında bulunmayan üreticilere, gübre faturalarını ibraz etmeleri için hatırlatmada bulundu.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 üretim yılı kuraklık sigortası kapsamına giren tahıl ve baklagil ekim beyanda bulunan üreticilerin, 14 Mart Perşembe mesai bitimine kadar, özel veya tüzel kurum ve kuruluşlardan aldıkları gübrelerin fatura veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopilerini Fon’a ibraz etmeleri gerektiği hatırlatıldı.