  • BIST 101.705
  • Altın 227,895
  • Dolar 5,4584
  • Euro 6,1526
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Genel Tarim Sigortasi Fonundan gübre faturalarinin beyani için hatirlatma

» »
Genel Tarim Sigortasi Fonundan gübre faturalarinin beyani için hatirlatma
Genel Tarim Sigortasi Fonundan gübre faturalarinin beyani için hatirlatma

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim döneminde gübre beyanında bulunmayan üreticilere, gübre faturalarını ibraz etmeleri için hatırlatmada bulundu.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 üretim yılı kuraklık sigortası kapsamına giren tahıl ve baklagil ekim beyanda bulunan üreticilerin, 14 Mart Perşembe mesai bitimine kadar, özel veya tüzel kurum ve kuruluşlardan aldıkları gübrelerin fatura veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopilerini Fon’a ibraz etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte evrak düzenleyen iki kişi tutuklandı12 Mart 2019 Salı 14:56
  • Samani: “Siyasi eşitlik ve etkin katılım olmazsa olmazdır”12 Mart 2019 Salı 13:58
  • Para akışı neden başlamadı, Erdoğan’a sorun12 Mart 2019 Salı 13:10
  • KKTC'de 300'ün üzerinde MS hastası var"12 Mart 2019 Salı 13:05
  • Engelli yoklama bildirgeleri için son başvuru tarihi 29 Mart12 Mart 2019 Salı 13:00
  • Burcu sert çıktı!12 Mart 2019 Salı 12:17
  • CTP Parti Meclisi Üyesinin Evine Polis Baskını, "Yasaklı kitap" bulundurmadan 2 gün göz altı!12 Mart 2019 Salı 11:20
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!12 Mart 2019 Salı 10:41
  • Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek12 Mart 2019 Salı 10:31
  • Dikkat elektrik kesintisi var!12 Mart 2019 Salı 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti